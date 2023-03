Chłopak Moniki Miller znalazł cwany sposób, by zobaczyć ją prawie nago! Szokujące, gdzie poszli na pierwszej randce

Monika Miller nie miała jeszcze do niedawna szczęścia w miłości. Jednak ostatnio to się zmieniło. Wnuczka Leszka Millera zakochała się w przystojnym Pavlo, który pochodzi z Ukrainy i jest muzykiem. Podobnie jak Monika, Pavlo jest też modelem. To właśnie miłość do muzyki i sztuki połączyła tych dwoje. O swojej miłości i związku para opowiedziała w "Dzień dobry TVN". Jak się poznali? Okazuje się, że to chłopak pierwszy napisał do wnuczki Millera, ale nie miał pojęcia, że dziewczyna jest znana: - Poznaliśmy się przez Instagram. Mieliśmy wspólnych znajomych i zdecydowałem się napisać do Moniki. Po godzinie pisania zaprosiłem ją na randkę - opowiadał w rozmowie z Ohme i Chajzerem. Monice od Pavlo razu się spodobał. - Pierwsza randka była od razu w takim salonie spa, na basenie - wspominała chłopak. Dziewczyna przyznała, że wybór miejsca ją zaskoczył: - Bardzo się zdziwiłam. Myślałam, że chce sprawdzić, jak wyglądam bez makijażu i w kostiumie kąpielowym, wszystko widać. Czy faktycznie takie były intencje chłopaka? Dopytano o to przez prowadzących Pavlo, powiedział wprost, że dokładnie tak było.

Monika Miller nigdy nie ukrywała, jaką ma orientację seksualną. Mówiła o sobie, że jest panseksualna. Co to oznacza? Kilka lat temu tłumaczyła: - Zauważyłam, że wygląd drugiej osoby nie jest dla mnie najważniejszy. Bardziej pociąga mnie to, czy ktoś jest ambitny, kreatywny, żywy. Nie spotyka się takich osób codziennie. To mnie pociąga i jest atrakcyjne. Kobiety mnie nie podrywają. A mężczyźni? Trafiam na nieodpowiednie osoby, albo mnie to już nie kręci. Coś ewidentnie jest nie tak. To jest panseksualność - mówiła wówczas w rozmowie z portalem Pomponik.pl.

