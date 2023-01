Monika Olejnik pokazała zdjęcie Owsiaka w spódnicy! Co on wyprawia?!

Wnuczka Leszka Millera zakochana

Monika Miller nie ukrywa, jaką ma orientację seksualną. Wiadomo, że wnuczka Leszka Millera jest panseksualna. Co to oznacza? Millerówna już kilka lat temu tłumaczyła: - Zauważyłam, że wygląd drugiej osoby nie jest dla mnie najważniejszy. Bardziej pociąga mnie to, czy ktoś jest ambitny, kreatywny, żywy. Nie spotyka się takich osób codziennie. To mnie pociąga i jest atrakcyjne. Kobiety mnie nie podrywają. A mężczyźni? Trafiam na nieodpowiednie osoby, albo mnie to już nie kręci. Coś ewidentnie jest nie tak. To jest panseksualność - mówiła wówczas w rozmowie z portalem Pomponik.pl. W zeszłym roku Monika Miller została przyłapana na romantycznej schadzce w parku z pewnym chłopakiem. Para nie szczędziła sobie czułości korzystając z uroków okolicy - KLIKNIJ I ZOBACZ ZDJĘCIA. Ale tamto uczucie to już przeszłość!

Młoda artystka, bo Monika Miller uwielbia muzykę, ma za sobą występ w "Tańcu z gwiazdami", gra w serialu, przyznała, że ma nową miłość! To przystojny Pavlo, z którym Monika Miller spotyka się od kilku tygodni. Sama przyznała to w czasie instagramowego Q&A. Wyznała, że z ukochanym jest razem od miesiąca. Uczucie między nimi musi być jednak bardzo gorące, bo para ma za sobą uroczy i romantyczny czas w Paryżu! A nikomu nie trzeba tłumaczyć, że Paryż to stolica zakochanych.

Kim jest nowy chłopak Moniki Miller? To znany muzyk

Monika Miller wyznała na Instagramie, że jej chłopka to Pavlo i pochodzi z Ukriany. Okazało się, że jest to znany muzyk, którego pasją jest muzyka elektroniczna, to producent muzyczny. Podobnie jak wnuczka byłego premiera, chłopak jest modelem. W jednym z wywiadów mówił, że środowisko modelingu jest pełne kreatywnych, pięknych i ciekawych ludzi i jest inspirujące: - Generalnie inspiruje mnie piękno w każdym jego przejawie. Ponadto bycie modelem dało mi możliwość podróżowania po świecie i poznawania różnych kultur i tradycji - opowiadał w rozmowie z djmagbr.com. Niedawno w rozmowie z Plejadą, Monika Miller przyznała, że jej obecny chłopak jest obcokrajowcem: - Chyba pierwszy raz przyprowadzę kogoś z zagranicy, który mówi po polsku, więc to będzie ciekawe - wyznała.

Zaś w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl Millerówna uchyliła rąbka tajemnicy i powiedział, gdzie poznała chłopaka: - Poznaliśmy się poprzez wspólnych znajomych. Już na pierwszym spotkaniu bardzo zaiskrzyło. Drugie spotkanie to była impreza noworoczna, która też wyszła kompletnie przypadkowo i muszę przyznać, że ten Nowy Rok z nim chyba zapamiętam do końca życia. I dodała: - Pavlo pochodzi z Ukrainy, z miasta, które jest dosłownie godzinę od miejsca, w którym ja się urodziłam, czyli Kamieńca Podolskiego.

NIŻEJ ZOBACZYCIE WSPÓLNE ZDJĘCIA MONIKI MILLER I JEGO CHŁOPAKA. BARDZO DO SIEBIE PASUJĄ!