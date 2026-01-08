"Assad, Maduro…Tusk?" – pytał retorycznie Tomasz Sakiewicz szef Telewizji Republika na portalu X. "Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy" – wtórował mu europoseł PiS Mariusz Kamiński na Facebooku. "Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia „dyktatury Tuska. Niżej upaść nie można.” - napisał Donald Tusk. Roman Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa Republiki. "Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu Rzeczpospolitej. Popełnia Pan zbrodnie podżegania do wojny" – napisał poseł KO do Sakiewicza. Czy Polacy zgadzają się z politykami PiS? Czy uważają, że w Polska pod rządami Donalda Tuska nie jest demokratycznym państwem, ale dyktaturą? „Takiego reżimu, takiej dyktatury to nie widziałam. Przeżyła 80 lat. Takiego czasu nie pamiętam!”, denerwowała się emerytka. „Już sobie wyobrażam to bombardowanie Warszawy, jak korpus specjalny Marines przylatuje…”, kpił mężczyzna. „Najpierw niech Kaczyńskiego wywiozą, bo to jest największy szkodnik!”, dodała kobieta. „To szczęście od Boga, że my mamy takiego premiera!”, chwalił Donalda Tuska mężczyzna, który politykom PiS proponuje, żeby wylali sobie na głowy po zimnym kuble wody i ochłonęli. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

DYKTATURA TUSKA? W PIS POWARIOWALI? CHCĄ, ŻEBY TRUMP OBALIŁ POLSKIEGO PREMIERA? | KOMENTERY