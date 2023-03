Monika Miller zrobiła to po raz pierwszy z nowym chłopakiem! Niezwykła chwila

Monika Miller z wzajemnością zakochała się w Pavle pochodzącym z Ukrainy Nic dziwnego, że przypadli sobie do gustu! Na co dzień jej ukochany zajmuje się tym samym, co wnuczka byłego premiera Leszka Millera: jest muzykiem i modelem. Mimo to zdradziła, że Pavel nie jest zainteresowany karierą w show biznesie. W końcu też postanowiła zabrać go ze sobą na ściankę, gdzie wspólnie pozowali fotografom. To pierwszy raz, gdy zakochali pokazali się razem na takiej imprezie. Monika Miller zabrała go na premierę kolekcji Bikowski i Prochacki nieprzypadkowo. - Wybrałam ten event, bo mój chłopak jest modelem, zna się na modzie, wie, o co chodzi w haute couture i stwierdziłam, że będzie czuł się jak ryba w wodzie – mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Wyliczyła też cechy, które urzekły ją w Pavle. - Jest osobą bardzo, bardzo szczerą. Tak szczerą do bólu. Ale nie tak niegrzecznie, tylko mówi otwarcie o swoich uczuciach i jest bardzo kreatywny – stwierdziła Monika Miller.

Para prezentuje się razem świetnie! Wnuczka byłego premiera zdecydowała się na długą suknię z luźnymi rękawami i odsłoniętymi plecami, jej partner zaś postawił na biały t-shirt, białą marynarkę, spodnie w drobne paski i sportowe buty. To para jak z żurnala!

