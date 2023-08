Niesamowite, kto występuje w spocie Konfederacji! Cały Internet zna tę postać

Konfederacja pokazała, że w sieci świetnie sobie radzi, głównie za sprawą jednego z liderów ugrupowania, Sławomira Mentzena. Polityk robi furorę na TikToku, gdzie może trafić głównie do młodszych osób, i niemal co miesiąc zdobywa miliony wyświetleń swoich filmików. Teraz z kolei partia pokazała spot, który może zachwycić internautów.

Aż nie do wiary, kto wystąpił w nagraniu! To samorządowiec Stanisław Derehajło, znany w internecie z memów o stereotypowym pracodawcy. W spocie wcielił się w tę rolę, by zachęcać do głosowania.

- Panie Areczku, ale tak na poważnie, może Pan więcej zarobić, ale 15 października głosuje Pan na Konfederację. Tam są kandydaci na piątkę! – mówi na nagraniu.

Jak widać, politycy tego ugrupowania wiedzą, jak zwrócić na siebie uwagę w sieci. Wykorzystanie słynnej postaci i humoru z pewnością sprawi, ze łatwiej im dotrzeć właśnie do najmłodszych wyborców. Warto jednak przypomnieć, że Stanisław Derehajło startował jako „jedynka” z list PiS-u w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego w 2018 roku. W tym roku zaś będzie startował z list Konfederacji.

