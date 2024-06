Niesłychane, kim w rzeczywistości jest Anna Maria Żukowska! Zaskoczenie murowane!

Anna Maria Żukowska to polityczka, która zawsze mówi to, co myśli i nie ukrywa swoich poglądów. Nigdy nie gryzie się w język, co nieraz przynosi jej niemałe kłopoty. Żukowska to posłanka Lewicy, która w najbliższych wyborach do PE walczy o mandat europosłanki. Wiele osób jest ciekawych, jaka prywatnie jest Anna Maria Żukowska. Niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym, jednak pewnym jest, że posłanka to osoba bardzo aktywna i ciekawa. Wiadomo, że Żukowska to prywatnie mama, wychowuje dorosłą już córkę. Jest matką samodzielną.

SPRAWDŹ: Zatkało nas, gdy dowiedzieliśmy się, kim w młodości była Anna Maria Żukowska. A to dopiero!

Kilka lat temu wraz z inną polityczką, Hanną Gil-Piątek, ogłosiły na okładce magazynu "Replika", że są biseksulane, a Żukowska przyznała to nieco wcześniej. Wówczas w gazecie Żukowska tak o tym mówiła: - Widziałam, jakie oburzenie te słowa wywołały, a premier chyba nie do końca rozumiał, o co chodzi. Jego słowa dotknęły mnie również osobiście i nawet nie myślałam w kategoriach coming outu. Uznałam, że moim obowiązkiem było się odezwać. (...) Niewątpliwie, zabrakło mu pewnej wrażliwości - komentowała wówczas odnosząc się do wypowiedzi byłego premiera Leszka Millera, który komentował orientację swojej wnuczki Moniki.

W tym samy magazynie Żukowska przyznała, że pierwszy raz poczuła coś do dziewczyny w czasach licealnych, a potem zakochała się w chłopaku: - Czasy liceum. Po prostu zakochałam się w dziewczynie. Z wzajemnością – byłyśmy razem jakiś czas. To była szalona, mocna, burzliwa miłość! A potem zakochałam się w chłopaku. Zdałam sobie sprawę, że uczucie jest takie samo. Nie mam w głowie jakiejś, nie wiem, „przegródki”, która by dzieliła płcie. U mnie zdarza się iskra w stosunku do człowieka– niezależnie, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. W ten sam sposób działa na mnie intelekt i wygląd zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Stawiam znak równości.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK MIESZKA ANNA MARIA ŻUKOWSKA. SZOK MUROWANY!

Wieczorny Express Jakubiak Zembaczyński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.