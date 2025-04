Jan Paweł II miał siostrę! To wyszło po latach, uwzględnił ją w testamencie!

Ojciec Sławomira Mentzena to bardzo znany człowiek. Zaskakujące, kim jest!

Kim jest żona Sławomira Mentzena? Co o niej wiemy?

Jan Paweł II - rodzice, brat, siostra

Jan Paweł II w dzieciństwie przeżył dwie wielkie tragedie. Najpierw odeszła jego mama - Emilia Wojtyła. Karol miał wówczas zaledwie 9 lat, czyli był w wieku, w którym dziecko bardzo potrzebuje rodziców. Ojciec Karola Wojtyły po śmierci żony mógł liczyć na pomoc swojego drugiego syna - starszego o 14 lat od Karola - Edmunda. Mężczyzna był lekarzem. Niestety, także zmarł przedwcześnie, mając zaledwie 26 lat. - Edmund świadomie zajmował się chorą na szkarlatynę pacjentką, wiedząc, że może się zarazić i umrzeć. Wtedy przecież nie było jeszcze antybiotyków, nie było penicyliny. Edmund musiał zdawać sobie sprawę z ryzyka. Dokumenty i świadkowie potwierdzają, że w przypadku Edmunda ten czyn wypływał z inspiracji chrześcijańskiej - stwierdziła cytowana przez portal dzieje.pl dr Milena Kindziuk, autorka książki "Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II". Nawet ci, którzy dobrze znają biografię Jana Pawła II, nie wiedzą, że papież miał także siostrę.

Olga Wojtyła - siostra Jana Pawła II. Zmarła przed jego urodzinami

O Oldze, siostrze Karola Wojtyły, przez lata nic się nie mówiło. Dopiero w 1982 roku André Frossard, francuski dziennikarz i filozof, autor wydanej w 1982 książki "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II", ujawnił ten fakt. Olga Wojtyła żyła tylko 16 godzin. Papież nie zdążył jej poznać, bo zmarła cztery lata przed jego narodzinami.

Mimo to w swoim testamencie, który opublikowany został już po śmierci Jana Pawła II, wspomniał ją na równi z mamą, tatą i bratem. "W miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem)" - pisał Karol Wojtyła.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Jana Pawła II z różnych okresów życia. Pod galerią znajduje się quiz o Janie Pawle II

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Następne pytanie

Lech Wałęsa o spotkaniach z Janem Pawłem II Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.