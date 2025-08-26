Wiceszef kancelarii Tuska zajechał na myjnię. Odpicował sobie maszynę! [FOTO]

- Jak się jeździ motocyklem turystycznym, to człowieka aż kusi, żeby zjechać gdzieś w błotko. I później następuje wielkie czyszczenie sprzętu – mówi nam Jakub Stefaniak z PSL.

Polityk uwielbia resetować głowę podczas podróży motocyklowych. - Wtedy zapominam kompletnie o polityce, a skupiam się na drodze, na prowadzeniu, to jest tak jak w samolocie – zaznacza Stefaniak, który miłość do motocykli odnalazł po czterdziestce.

Minister KPRM kocha wyprawy motocyklem! Jeździł nawet do Rumunii

- Po czterdziestce otworzyła mi się ta pasja, człowiek dojrzewa po prostu do pewnych hobby, aktywności. Do tej pory najdalej na wyprawie motocyklowej byłem w górach w Rumunii. Planuję też wyjazd z Polski do plaży w Dunkierce, czyli bardziej historycznym szlakiem – zdradza nam wiceszef Kancelarii Premiera.

Tymczasem po skończonym myciu i pucowaniu motocykla, Stefaniak podjechał jeszcze późnym popołudniem do pracy. - Czasami zdarza mi się po godzinach pracy podjechać jeszcze do Kancelarii Premiera przewertować papiery i tak też było i tym razem – podsumowuje Jakub Stefaniak.

Kim jest Jakub Stefaniak?

Jak można dowiedzieć się z oficjalnej biografii Stefaniaka polityk swego czasu był dziennikarzem telewizyjnym. Zajmował się głównie tematyką wojskową. W 2015 roku odszedł z dziennikarstwa i zaangażował się w działalność polityczną.

W latach 2015-2019 był rzecznikiem prasowym Polskiego Stronnictwa Ludowego, późnej wicedyrektorem Centrum Informacyjnego Senatu, rzecznikiem prasowym i dyrektorem Biura Komunikacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W latach 2022-2024 wykładowca na Wydziale Humanistycznym UKSW w Warszawie. W 2022 roku wybrany do Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. 7 lutego 2025 roku powołany przez Premiera na stanowisko Sekretarza Stanu oraz na zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.