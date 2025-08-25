Monika Olejnik chce od Marty Nawrockiej jednego. Mówi wprost, bez owijania w bawełnę!

2025-08-25

Od niedawna Marta Nawrocka jest pierwszą damą. Do tej pory jej życie wyglądało zupełnie inaczej, pracowała i zajmowała się domem, wspólnie z mężem wychowywała dzieci. Teraz czekają na nią nowe obowiązki. Na temat tego, jaką pierwszą damą powinna być, wypowiedziała się Monika Olejnik. Dziennikarka ma jedną ważną prośbę.

  • Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, staje przed wyzwaniami po zmianie dotychczasowego życia.
  • Polacy i Monika Olejnik oczekują od niej aktywnego głosu w ważnych sprawach społecznych, zwłaszcza w kwestii praw kobiet i dzieci.
  • Jakie konkretne działania podejmie Marta Nawrocka i czy spełni oczekiwania społeczne?

Marta Nawrocka: nowa rola i wyznawania 

Marta Nawrocka została pierwszą damą niewiele niespełna trzy tygodnie temu. Do tej pory nie miała żadnego kontaktu z wielkim światem polityki. Pracowała jako funkcjonariuszka Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej, a w pracy zawodowej zajmowała się sprawami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski.

Oczekiwania Polaków wobec pierwszej damy

Od niedawna musi zajmować się zupełnie innymi sprawami. Stoją przed nią wielkie społeczne oczekiwania, bo jak wynika choćby z sondaży Instytut Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" Polacy oczekują, że nowa pierwsza dama będzie zabierała głos w najważniejszych sprawach. Na pytanie:  -  Czy Marta Nawrocka, jako pierwsza dama, powinna publicznie zabierać głos w najważniejszych sprawach? - aż 50 proc. tego właśnie oczekuje, 37 proc. uważa, że nie powinna, a 13 proc. odpowiedziało: nie wiem/trudno powiedzieć. To jasny i klarowny sygnał.

Wzorce dla Marty Nawrockiej w roli prezydentowej

Co ciekawe, nawet sztuczna inteligencja wskazała, że Nawrocka powinna być aktywna i wprost wskazała, z których poprzedniczek mogłaby brać przykład:

Jedną z postaci, na której mogłaby się wzorować, jest Maria Kaczyńska – inteligentna, empatyczna, obecna, ale nienachalna. Umiała mówić głosem kobiet, matek, nauczycielek – nie ingerując przy tym w politykę. Inną godną uwagi postacią jest Jolanta Kwaśniewska – energiczna, zaangażowana, obecna w mediach, ale zawsze z klasą i dystansem. Prowadziła własne fundacje, działała na rzecz potrzebujących, łączyła nowoczesność z godnością urzędu - oceniła AI. 

Sama Marta Nawrocka, już po objęciu urzędu prezydenta przez męża Karola Nawrockiego, zabrała głos i w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wyznała, czym chciałaby się zająć: Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji. (...) Szczególny nacisk położę na walkę z hejtem. Nie może być na niego przyzwolenia w przestrzeni publicznej, zwłaszcza gdy dotyka dzieci - deklarowała.

Monika Olejnik apeluje do żony Nawrockiego

Niedawno o to, jaką pierwszą damą powinna być Marta Nawrocka zapytano Monikę Olejnik. Dziennikarka, która od lat zajmuje się polską polityką przyznała, że od prezydentowej oczekuje tylko jednego:

- Apeluje do niej, żeby walczyła o prawa kobiet, o prawa dzieci, o to, żeby dzieci miały dostęp do psychologów, (...) Mam nadzieję, że nie będzie milczącą damą. Powinna brać przykład z tych osób, które walczą o prawa kobiety - przyznała wprost dziennikarka. 

