Sensacyjne doniesienia o ciele mamy Jana Pawła II. Co naprawdę stało się z Emilią Wojtyłą?

Emilia Wojtyła, matka Jana Pawła II, wiele w swoim krótkim życiu wycierpiała. W książce Mileny Kindziuk o rodzicach Karola Wojtyły wielkie poruszenie wzbudza fragment dotyczący czasu, gdy pani Emilia była w ciąży z późniejszym papieżem. Podobno lekarz proponował jej aborcję, bo ciąża była zagrożona. Mama Jana Pawła II nie zdecydowała się na ten krok. "Wojtyłowa rodziła, wsłuchując się w śpiew litanii ku czci Matki Bożej. Jakby Ktoś w górze w tym porodzie pomagał (…). Gdy położna położyła noworodka na piersiach matki, zobaczyła, że po policzkach Emilii płyną łzy, na twarzy zaś rysuje się uśmiech. Matka okazywała wzruszenie, ale także radość i szczęście, że zdarzył się cud. Bo i dziecko, i ona żyją. Ponadto zamiast zapowiadanego chorego, słabego dziecka urodziła zdrowego, silnego chłopca. Niemożliwe stało się możliwe" - czytamy w książce "Emilia i Karol Wojtyłowie", która cytowana jest na stronie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Gdzie pochowana została mama Jana Pawła II?

Jeszcze bardziej sensacyjnie wygląda fragment dotyczący pochówku Emilii Wojtyły. Zaskakująco brzmią doniesienia o tym, co stało się z ciałem mamy Jana Pawła II. Panuje powszechne przekonanie, że Emilia Wojtyła spoczęła w Wadowicach, a potem została przeniesiona do grobu na cmentarz w Rakowicach. Autorka biografii o rodzicach Karola Wojtyły dowodzić ma, że ciało matki Jana Pawła II tak naprawdę nigdy nie spoczywało w rodzinnym mieście papieża! "Na podstawie akt parafialnych oraz dokumentów znajdujących się w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie udało mi się też ustalić, że Emilia Wojtyłowa została pochowana od razu w Krakowie, a nie w Wadowicach – jak są przekonani mieszkańcy tego miasta. Co więcej, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odnalazłam… dwa nagrobki matki Papieża (sic!): jeden z roku 1929, a drugi z 1934, kiedy to została ona ekshumowana i przeniesiona do nowego grobowca. Ekshumowano też ciała rodziców Emilii, Marii i Feliksa Kaczorowskich oraz jej syna Edmunda" - czytamy w książce Mileny Kindziuk.

Poniżej znajduje się quiz o Janie Pawle II i jego życiu, a także galeria zdjęć Karola Wojtyły i jego mamy

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej