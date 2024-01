Niewiarygodne, jak kiedyś wyglądała Anna Kalata. Gdy zrzuciła 40 kg, ludzie padli z wrażenia [ZDJĘCIA]

Nie do wiary, co Tusk chce zrobić z religią. Ostra reakcja Arcybiskupa Jędraszewskiego! „To niczym PRL”

Kim jest Anna Kalata? Była ministrem w rządzie Marcinkiewicza i Kaczyńskiego

Anna Kalata to była polityk Samoobrony. W maju 2006 roku Kalata została ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie Jarosława Kaczyńskiego, właśnie z ramienia Samoobrony. We wrześniu 2007 roku zrezygnowała z członkostwa w Samoobronie i wycofała się z polityki. Potem zaczęła działać w zupełnie innej branży. W 2008 objęła funkcję wiceprezesa Fundacji Akademii Aktywności oraz prezesa Fundacji Instytutu Zarządzania i Wspierania Przedsiębiorczości. W październiku tego samego roku została także wiceprzewodniczącą zarządu Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Kalata stała się również prezesem Trans-Azjatyckiej Izby Gospodarczej w Mumbaju. Wykładała w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie.

Podróż do Indii zmieniła życie Anny Kalaty. Totalna metamorfoza!

Swoje życie związała z Indiami. Podróż do Indii sprawił, że Anna Kalata odmieniła swoje życie i to o 180 stopni. Jak opowiadała w rozmowie z portalem Plejada: - Pojechałam tam z oficjalną wizytą, jeszcze jako Minister Pracy i Polityki Społecznej. Odnalazłam tam brakującą cząstkę mojej własnej duszy. I ona była tym katalizatorem, tym zapłonem do zmian. W Delhi, w 45-stopniowym upale poczułam, jak mi ciążą te kilogramy, to bycie kimś, kim wewnętrznie już nie jestem. (...) Tam stwierdziłam, że muszę zrobić jakiś pierwszy krok aby móc znowu czuć się ze sobą dobrze - wspominała. Jak postanowiła, tak zrobiła i wzięła się za siebie! Jej wielka metamorfoza była jedną z bardziej szokujących, a Anna Kalata została gwiazdą! Wystąpiła nawet w "Tańcu z gwiazdami" . Jej tanecznym partnerem został Krzysztof Hulboj. Niestety, para szybko odpadła z tanecznego show. Zagrała też w 2010 roku w bollywoodzkim filmie "Cztery spotkania".

Anna Kalata weszła do show-biznesu. Zmieniła się nie od poznania

Anna Kalata nie tylko zrzuciła zbędne kilogramy, ale też w ramach przemiany zmieniła kolor włosów: z szatynki została blondynką. Pozbyła się koków na rzecz rozpuszczonych włosów, zmieniła też garderobę: zrezygnowała z nudnych kostiumów i apaszek, a postawiła na odważne fasony sukienek w mocnych kolorach. Nieczęsto jednak pokazuje się publicznie. Czasem udziela wywiadów czy gości na ściankach.