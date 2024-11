Niewyraźna mina Tuska na zdjęciu z najstarszym wnukiem. Powód jest jeden!

Takie relacje z ojcem ma Agata Duda. Julian Kornhauser to znany literat. Ma za sobą ciężkie chwile

Premier Donald Tusk może cieszyć się życiem dziadka na sto procent! Jego córka Kasia Tusk (37 l.) ma dwie córeczki, które są oczkiem w głowie dziadka. Dziewczynki to urocze kilkulatki, które z pewnością dają Donaldowi Tuskowie wiele szczęścia. Dzieci ma także Michał Tusk (42 l.). To dumny tata trzech synów, z których jeden jest już uczniem szkoły średniej. Tusk uwielbia spędzać czas z wnukami i chwalić się rodziną. W zeszłym roku z okazji Dnia Dziadka pokazał zdjęcie z najstarszym wnukiem, obaj pozowali porównując swój wzrost. Wtedy Tusk napisał w mediach społecznościowych: - Najważniejszy prezent na Dzień Dziadka. Wciąż jestem (minimalnie!) wyższy od najstarszego wnuczka! - a przypomnijmy, że polityk ma 174 centymetry wzrostu. Ale to było niemal rok temu, teraz sprawy mają się zupełnie inaczej.

Tusk w niedzielę (10 listopada) znów postanowił zmierzyć się z wnukiem. Okazało się, że nastolatek już przerósł dziadka! Wszak chłopcy w czasach szkoły średniej rosną bardzo szybko. Polityk tak skomentował zdjęcie z Mikołajem:

Dziesięć miesięcy temu chwaliłem się tu podobnym zdjęciem, na którym byłem wciąż ciut wyższy od mojego najstarszego wnuka. Dzisiaj Mikołaj nie pozostawił mi już żadnych złudzeń. Jestem dumny jak paw, nawet jeśli mina mówi co innego.

