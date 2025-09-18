Nieznana twarz Stanisława Barei. Reżyser kultowych komedii był konspiratorem!

Maciej Replewicz
2025-09-18 5:16

45 lat temu, w sierpniu 1980 r. powstał NSZZ „Solidarność”. Niewiele osób wie, że jednym z pierwszych filmowców, który poparł związek i sierpniowy przełom był reżyser kultowych dziś komedii Stanisław Bareja. Do konspiracji związanej z Komitetem Obrony Robotnika (KOR) przystąpił już w 1977 r. gdy odwagę występować przeciw systemowi komunistycznemu mieli tylko nieliczni.

  • Stanisław Bareja, reżyser kultowych komedii, już w 1977 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obrony Robotników (KOR).
  • Bareja przemycał zakazane książki i udostępnił piwnicę swojego domu na drukarnię dla podziemnych wydawnictw.
  • Ryzykując wolnością i karierą, Bareja wspierał Solidarność, przemycając sprzęt drukarski i goszcząc poszukiwanych działaczy.
  • Jego walka z cenzurą i zaangażowanie w opozycję przyczyniły się do powstania NSZZ „Solidarność” i trwale wpłynęły na polską historię.

Stanisław Bareja i początki konspiracji

W 2009 r. Założyciel Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA Mirosław Chojecki wspomniał: - Poznaliśmy się wiosną 1977 r. W stołówce Związku Literatów przy nie było wolnych stolików. Dosiadłem się do stolika przy którym siedzieli Bareja i Tym. Rozmawialiśmy na luźne tematy. 

Przemyt literatury i "placki" Barei

Kilka miesięcy później w Paryżu Bareja i jego kolega, aktor i współscenarzysta Stanisław Tym wraz z ekipą realizowali „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”. Podczas przerwy w zdjęciach Tym pojechał do Maissons –Laffitte z Jerzym Giedroyciem i Zygmuntem Hertzem z „Kultury”. Ze znienawidzonego przez władze PRL wydawnictwa otrzymał ponad sto książek. Wśród nich był „Cień Katynia” Stanisława Swianiewicza i inne książki opatrzone w PRL zapisem cenzorskim.

- Każda z nich oznaczała wyrok. Staszek wymyślił, że zapakujemy je do metalowych pojemników na taśmę filmową zwanych plackami – wyjaśnił Tym w 2021 r. Stanisław Bareja zabezpieczył je naklejkami „Nie otwierać! Materiał światłoczuły”. Celnicy na Okęciu nie otworzyli „placków” w obawie przed prześwietleniem taśm. Nielegalna literatura dotarła do Warszawy i „trafiła w obieg”. Ze stypendium w Essen (RFN) wśród legalnych książek twórca przewiózł pierwszy tom „Czarnej księgi cenzury PRL”.

Przemycone do Szwecji i wydane w Londynie notatki byłego cenzora Tomasza Strzyżewskiego demaskowały mechanizmy działania cenzorów z ulicy Mysiej. Tymczasem Chojecki poszukiwał wolnostojącego domu na drukarnię

- Otrzymałem kontakt na dom przy Fitelberga bez nazwiska właściciela. Na miejscu okazało się, że mieszka tam Bareja. Dom nie nadawał się na drukarnię. Odgłosy maszyny drukarskiej mogły wzbudzić zainteresowanie – wspomniał. Bareja bez wahania udostępnił konspiratorom pralnię w piwnicy. Przez ponad dekadę pracował tam Tomasz Michalak, który przygotowywał blachy offsetowe dla Tygodnika Solidarność i wielu nielegalnych książek. Zaprzyjaźnił się z reżyserem, który udostępnił mu klucze do domu.

Drukarnia w piwnicy i "Strachy na Lachy"

W czerwcu 1980 r. Bareja, Tym i Jacek Fedorowicz przygotowali jedno z nielicznych w PRL konspiracyjnych czasopism satyrycznych – „Strachy na Lachy”.

Straszą nas (…) racją stanu, sowieckim czołgami, milicją, SB, klimatem i prawami historii. Ze strachu zagłuszają audycje radiowe, kłamią i każą żyć w kłamstwie, zarzynają polskie słowo i myśl niepodległą. Mamy żyć w strachu i w niewoli. To nam wolno. Bać się. Ale jak każdy produkt przemysłu kluczowego, tak i strach jest coraz trudniejszy do osiągnięcia. Z każdym rokiem jest go coraz mniej – wyjaśniali autorzy tytuł, cytując dowcipy polityczne zdobione karykaturami autorstwa Fedorowicza. Z pomocą Michalaka wydano kilkaset egzemplarzy kolportowanych jako dodatek do publikacji wydawnictwa NOWA.

"Offset Barei" i wsparcie dla Solidarności. Ryzyko, odwaga i "uchylona furtka"

W przełomowym sierpniu 1980 r. Bareja wyjeżdżał z rodziną „maluchem” do Jugosławii. Zaproponował Chojeckiemu, że może „coś przewieźć”. Ten sceptycznie przyjął propozycję, jednak dał kontakt w Wiedniu. Tam na dachowy bagażnik załadowano rozmontowaną maszynę offsetową Roneo-Vickers i zamaskowano warzywami oraz częścią bagażu.

- Przed granicą zauważyłam, że Staszek jest zdenerwowany. Przesiadłam się za kierownicę. Na granicy celnik pyta co mamy do oclenia. Mówię powoli i spokojnie: "Tylko papryka, bakłażany, wino” – wspominała żona reżysera, Hanna Kotkowska-Bareja.

Na działce reżysera Michalak zmontował urządzenie, który przewieziono do konspiracyjnej kryjówki w szklarni na peryferiach stolicy. „Offset Barei” pracował dla Solidarności aż do stycznia 1983 r. gdy do konspiracyjnego lokalu w Milanówku wkroczyło SB.

- Staszek miał świadomość, ile ryzykuje. A ryzykował kilka lat więzienia. Może wyrok byłby w zawieszeniu, ale też pewnie koniec pracy w zawodzie. Nie zawahał się jednak, nie wycofał. Był człowiekiem niezwykłej odwagi – wspomina Michalak. Reżyser był dumny z niskiego numeru legitymacji Solidarności.

Gdy w jego domu spotykali się konspiratorzy lub Michalak składał blachy offsetowe Bareja ostentacyjnie pozostawiał uchyloną furtkę. - Żaden esbek nie wpadł by na pomysł że tam ktoś konspiruje – podkreślił Tym. Solidarnościowe wydawnictwa przewoziła także córka, Kasia – wówczas studentka.

Nieznana twarz Stanisława Barei
9 zdjęć

Na początku stanu wojennego reżyser przeżył drugi zawał serca. Trafił do Instytutu Kardiologii w Aninie. Mówił, że za każdy film płaci własnym zdrowiem. Bo pierwszy raz serce „zaprotestowało” w grudniu 1977 r., gdy komisja kolaudacyjna nie dopuściła „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz” do wyświetlania w kinach. Więcej szczęścia miał „Miś”, bo akurat zmieniła się władza i rozpoczął „karnawał Solidarności”. Ale emisja „Alternatywy 4” i ‘Zmienników” opóźniła się przez cenzorów o ponad 2-3 lata. Reżyser toczył z nimi nieustanny pojedynek, przemycając zamaskowane aluzje.

Walka z cenzurą i ukryte aluzje

W pierwszym z seriali Majewski (Wiesław Gołas) opowiadał prof. Dąb-Rozwadowskiemu: „Wtedy schowałem się za deską w wagonie i przeżyłem”, cytując słowa Swianiewicza ocalałego z masakry w Katyniu. W „Zmiennikach” w scenie nad brzegiem Wkry słyszymy: „Chcieli przejść przez tę rzekę, ale nie dali rady. Przepędził ich sam generał Sikorski” Dotyczyło to bolszewickiej inwazję na Polskę w 1920 r. Podobnych antysystemowych akcentów było u Barei mnóstwo.

Schronienie dla liderów Solidarności i pośmiertne odznaczenie

Podczas stanu wojennego, w domu Barei odbyło się kilka spotkań podziemnego Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze. Obradowali tam poszukiwani przez SB Zbigniew Bujak, Wiktor Kulerski i Zbigniew Romaszewski. Reżyser pomagał im poszukiwanym zmianie wyglądu, dostarczając im wąsy i brody z filmowej rekwizytorni. Bujak był jednym z najdłużej ukrywających się członków kierownictwa podziemnej Solidarności: bezpieka aresztowała go dopiero w maju 1986 r.

- Staszek nie dożył wolnej Polski – wyjaśnił Michalak. Zmarł 14 czerwca 1987 r. W 30. rocznicę powstania KOR, 23 września 2006r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Stanisława Bareję Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za działalność konspiracyjną.

CZYTAJ: Stanisław Bareja zmarł, zanim żona zdążyła się z nim pożegnać. "Żebym mogła wybrać wolność"

Polityka SE Google News
Express Biedrzyckiej - BARBARA BRODZINSKA
Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia?
Jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STANISŁAW BAREJA