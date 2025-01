Wierzbicki nie kryła wzruszenia

Nowa rola Emilii Wierzbicki została ogłoszona podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego. Tam właśnie Karol Nawrocki przedstawił ją jako nową twarz swojej drużyny. - Mam wielką przyjemność i ogromny zaszczyt przedstawić nową rzeczniczkę obywatelskiego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią Emilię Wierzbicki – powiedział, co spotkało się z aplauzem zgromadzonych.

To wielka zawodowa zmiana dla byłej dziennikarki, która przez lata pracy w Telewizji Republika przeprowadziła dziesiątki rozmów nie tylko z politykami, ale też gwiazdami show businessu. Na jej weselu w 2021 roku wystąpił Michał Wiśniewski, wcześniej to ona gościła z kamerą w domu lidera "Ich Troje". - To była niespodzianka od męża. Trafił w dziesiątkę, bo Wiśniewski był absolutną gwiazdą z mojego dzieciństwa. Piosenkarz tak rozkręcił nasze wesele, że wielu gości wspomina to do dzisiaj - mówi nam Wierzbicki.

Rzeczniczka Karola Nawrockiego nie wie ile kosztował taki prezent. Z naszych informacji wynika, że mogło chodzić o kwotę od kilkunastu do około 30 tysięcy złotych.

Znajomości rzeczniczki Nawrockiego z gwiazdami

Kiedy niemal 10 lat temu jako studentka dziennikarstwa przesłała swoje CV do Republiki zaproponowano jej pracę... na recepcji. Ostatecznie po rozmowie z ówczesnym naczelnym, którym był Tomasz Terlikowski, trafiła do redakcji portalu, a z czasem na antenę.

Wkrótce zaczęła prowadzić swój autorski program "Gwiazdy w Republice", który liczył ponad 160 odcinków. Zaczęło się od świątecznej rozmowy z Dodą. Potem do niszowej stacji zaczęły przychodzić gwiazdy dużego formatu takie jak Michał Wiśniewski, Katarzyna Bonda, czy Kabaret Moralnego Niepokoju.

Z resztą z Michałem Cieślakiem z tego kabaretu Wierzbicki do teraz utrzymuje kontakt. W najbliższych miesiącach Wierzbicki będzie jednak skoncentrowana na polityce i wyborach prezydenckich. - Już podczas prekampanii okazało się, że z Karolem Nawrockim łączy nas nie tylko miejsce pochodzenia, bo on urodził się w Gdańsku, a ja w Gdyni, ale też wspólne poglądy i otwarcie na ludzi - mówi na Emilia Wierzbicki.

