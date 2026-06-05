Nikt nie spodziewał się Nawrockiego, aż tu nagle został nagrany. Wideo krąży po sieci

Karol Nawrocki to wielki miłośnik sportu. Nie tylko jest zapalonym kibicem (często można go spotkać na meczach polskiej reprezentacji w piłce nożnej), ale też sam uprawia sport. Nie tak dawno brał udział we wspólnym treningu ze Mariuszem Pudzianowskim. W wielkanocny poniedziałek utytułowany siłacz opublikował nagranie, na którym szczegółowo relacjonuje przebieg fizycznego spotkania z głową państwa: - Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun - napisał wówczas strongmen, który jak dodał: - Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo! Fajnie było spędzić wspólnie czas i zrobić porządny trening - podsumował.

Teraz za po sieci krążą nagrania z siłowni, którą odwiedził prezydent. Do sieci, a konkretnie na Tik Tok, trafiło wideo przedstawiające Nawrockiego w otoczeniu młodych osób, tak jak on pasjonatów sportu i treningów. Umieściła je internautka Amelia. - Kiedy w randomowy dzień spotykasz prezydenta na siłowni - opisała rolkę. Widać, że na siłowni prezydent czuł się jak ryba w wodzie, a samo nagranie szybko podbiło media, podał je na Instagramie m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel: - Mała niespodzianka na siłowni - zatytułował filmik.

- Każdy jest człowiekiem… to przede wszystkim!! Później są tytuły, stanowiska i sprawczość! Brawo dla P. Prezydenta!; Nasz biało czerwony Pan Prezydent Karol Nawrocki duma Polski wysoka kultura klasa najlepszy z najlepszych niech moc będzie z nim the best jest wielki i silny i mądry i przewspaniały mocarz; Najlepszy PREZYDENT - komentowali pod postem posła Fogla internuaci.

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