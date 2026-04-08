Karol Nawrocki i Mariusz Pudzianowski na siłowni. Minister gorzko podsumował nagranie

Paulina Jaworska
2026-04-08 9:12

W miniony weekend internet podbiło nagranie ze wspólnych ćwiczeń Karola Nawrockiego oraz Mariusza Pudzianowskiego. Obaj panowie słyną z doskonałej kondycji fizycznej i nie kryją swojej pasji do ciężkich treningów. Do sportowej aktywności prezydenta odniósł się Miłosz Motyka, który stwierdził bez ogródek, że częstsze wizyty głowy państwa na siłowni oznaczają mniej szkodliwych kroków dla kraju.

Wielkie poruszenie w sieci wywołał materiał wideo ze wspólnych ćwiczeń siłowych prezydenta Karola Nawrockiego oraz znanego strongmena Mariusza Pudzianowskiego. W wielkanocny poniedziałek utytułowany siłacz opublikował nagranie, na którym szczegółowo relacjonuje przebieg fizycznego spotkania z głową państwa.

Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun - napisał siłacz. 

Mariusz Pudzianowski uzupełnił swój wpis o polityczną ocenę urzędującej głowy państwa, podkreślając wyraźną zbieżność ich poglądów na wiele kluczowych kwestii.

Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo! Fajnie było spędzić wspólnie czas i zrobić porządny trening - podsumował.

Zadowolenia ze wspólnie spędzonego czasu nie krył również sam prezydent, zamieszczając w sieci pamiątkową fotografię z siłaczem. Internauci w większości z entuzjazmem reagowali na sportową formę obu mężczyzn, choć nie zabrakło również zdecydowanie odmiennych opinii. Wśród sceptyków znalazł się szef polskiej dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski, który w zaledwie kilku słowach skomentował całą sytuację.

"De gustibus non est disputandum".

Miłosz Motyka uderza w prezydenta po nagraniu z Mariuszem Pudzianowskim

Sprawę szeroko komentowanego treningu poruszono także podczas wywiadu z ministrem Miłoszem Motyką na łamach programu Onet Rano. Przedstawiciel rządu nie szczędził prezydentowi gorzkich słów, odnosząc się bezlitośnie do jego kompetencji w kluczowych dla państwa obszarach.

- Ja bym wolał, żeby prezydent już został tam w tej siłowni, aniżeli wypowiadał się na temat bezpieczeństwa, programu SAFE, rynku kryptowalut. Jak w tych sprawach podejmuje decyzje, to popełnia błędy - przyznał minister energii. 

Minister energii kontynuował swoją wypowiedź, puentując nową pasję głowy państwa w wyjątkowo ironiczny i dosadny sposób.

- (...) Im więcej czasu na siłowni, tym mniej złych decyzji dla Polski - podkreślił. 

TRUMP WYWOŁA III WOJNĘ ŚWIATOWĄ? DARIUSZ ROSIAK: AMERYKANIE PORZUCĄ TRUMPA! | Najsztub Pyta
