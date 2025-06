Nowa awantura o zdjęcie z Karolem Nawrockim. Robert Korzeniowski wpadł w furię!

Karol Nawrocki w zeszłą środę (11 czerwca) odebrał dokument Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta RP. Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie zgromadziła wiele osobistości, w tym Radosława Piesiewicza - prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego działalność w komitecie budzi spore zastrzeżenia zwłaszcza w ministerstwie sportu, a Piesiewicz jest w otwartym konflikcie z ministrem Sławomirem Nitrasem.

Nitras idzie na noże z Piesiewiczem. Chce zakręcić kurek z kasą dla PKOl, ostra reakcja

"Serdecznie gratuluję Karolowi Nawrockiemu wyboru na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego serdecznie zapraszam do współpracy z Rodziną Olimpijską. Będzie nam bardzo miło, jeśli będzie Pan często naszym gościem podczas najważniejszych wydarzeń w Centrum Olimpijskim. Liczę na to, że przed nami wiele okazji do spotkań i dyskusji nad rozwojem polskiego sportu" - zwrócił się do prezydenta-elekta pod wspólnym zdjęciem opublikowanym w mediach społecznościowych.

O znaczeniu wygranej Nawrockiego w wyborach prezydenckich dla Piesiewicza wypowiedział się w rozmowie z WP SportoweFakty Robert Korzeniowski.

Piesiewicz zrobił sobie zdjęcie z Nawrockim. Korzeniowski grzmi

- Niektórzy tak uważają, a wspólne zdjęcie Piesiewicza z prezydentem-elektem Karolem Nawrockim zrobione na Zamku Królewskim ma onieśmielić - ocenił czterokrotny mistrz olimpijski zapytany o to, czy wygrana Nawrockiego umocniła pozycję Piesiewicza.

- Wyniki wyborów nie zmieniły jednak tego, że państwo wciąż działa na zasadach prawa, a kontrole są w toku. Wszelkie niegodziwości, jakich doświadczyli prezesi polskich związków sportowych ze strony prezesa, są w mocy. Nikt nie wycofał się z apelu o jego dymisję. Prezes Piesiewicz jest etyczną niestosownością i skazą na blisko 106-letniej historii polskiego ruchu olimpijskiego - dodał po chwili Korzeniowski, rozliczając w ostrych słowach prezesa PKOl. Warto podkreślić, że wybitny polski olimpijczyk jest prezesem stowarzyszenia OlimpijczycyPL oraz doradcą ministra sportu i turystyki.