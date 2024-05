Ogromny sukces Kingi Dudy. Ręce same składają się do oklasków

Kinga Duda to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Później przeszła kilka staży, w tym także w kancelarii prawnej w Londynie, początkowo trwał on trzy miesiące, potem przedłużono go o kolejny okres. Kiedy wróciła z Anglii, rozpoczęła trzyletnią aplikację adwokacką. Jak dowiedział się Onet.pl, Kinga Duda w kwietniu przystąpiła do egzaminu adwokackiego, który składa się z pięciu części: etyka zawodowa, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo cywilne oraz prawo karne). Teraz przyszły wyniki i jak się okazuje, córka prezydenta ma wielkie powody do świętowania - udało jej się zdać egzamin. Teraz pozostało już tylko odebranie dyplomu oraz złożenie ślubowania, aby stać się panią mecenas. Prezydent jest z pewnością dumy z sukcesu swojej córki. Kindze Dudzie serdecznie gratulujemy!

Co ciekawe, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji jest także Andrzej Duda, który później pracował na tej uczelni. Uniwersytet Jagielloński ukończyła również Agata Duda, która skończyła filologię germańską.

