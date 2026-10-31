Ojciec prezesa Kaczyńskiego - Rajmund, jest pochowany w innym grobie niż jego żona. Ma skromny nagrobek

Jadwiga i Rajmund Kaczyńscy spoczywają w osobnych grobach

Rodzice Jarosława Kaczyńskiego: Jadwiga i Rajmund są pochowani na Starych Powązkach w Warszawie, ale nie w jednym grobie, a dwóch różnych. Pierwszy z małżonków odszedł Rajmund Kaczyński.

Ojciec prezesa PiS zmarł w kwietniu 2005 roku w wieku 82 lat. Został on pochowany w grobowcu, w którym spoczywali jego rodzice, a dziadkowie Lecha i Jarosława Kaczyńskich, czyli Aleksander Kaczyński, który był urzędnikiem kolejowym oraz jego żona, Franciszka Kaczyńska z domu Świątkowska, babcia bliźniaków.

Skromny pomnik rodziny Kaczyńskich

Pomnik na grobie rodziny Kaczyńskich jest bardzo skromny. To prosty nagrobek z czarnego, eleganckiego kamienia z tablicą, na której ustawiony jest krzyż. Uwagę zwraca to, że imiona i daty związane z narodzinami i śmiercią rodziców Rajmunda są wypisane na płycie pod krzyżem, natomiast tablica z danymi ojca Jarosława Kaczyńskiego jest przymocowana do nagrobnych płyt i nie da się jej dostrzec od razu, z daleka. Dopiero, gdy podejdzie się do pomnika można ją dostrzec.

Warto dodać, że pod imieniem i nazwiskiem ojca prezesa PiS dodany jest też dopisek, który wskazuje, kim był mężczyzna. Otóż na płycie wyryty został napis: Żołnierz AK, Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Kim był Rajmund Kaczyński?

Rajmund Kaczyński był powstańcem warszawskim. Chociaż urodził się w Grajewie, to z Warszawą splotły się jego losy. Jak można przeczytać na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, w zakładce "Powstańcze biogramy", Rajmund Kaczyński był w konspiracji od 1941 roku: "żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. W 1943 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty uzyskując stopień plutonowego podchorążego. Przydział w lipcu 1944 r. - Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Karpaty" - kompania K-1 - II pluton - dowódca drużyny".

Był porucznikiem Wojska Polskiego, uczestnikiem powstania warszawskiego, inżynierem i nauczycielem akademickim Politechniki Warszawskiej. Już w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego, ojciec braci Kaczyńskich został ranny. To właśnie z tym wydarzeniem wiąże się przerażająca historia, w której występowała kuzynka Bronisława Komorowskiego, a dokładnie jego ciotka. Więcej o tym TUTAJ.