Szok, co znalazło się na grobie niedawno zmarłej aktorki "Barw szczęścia" i "Leśniczówki"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-31 4:16

Niewiele ponad miesiąc temu, w drugiej połowie września, odeszła Katarzyna Zaczek, która działała jako radna miasta Bydgoszczy. Wcześniej była reporterką i aktorką, występowała w znanych i lubianych serialach TVP, takich jak "Barwy szczęścia" czy "Leśniczówka". 34-latka spoczywa na jednym z warszawskich cmentarzy.

Młoda radna Bydgoszczy zmarła po walce z chorobą

Wiadomość o śmierci młodej radnej wstrząsnęła Bydgoszczą. Katarzyna Zaczek do rady miasta trafiła po wyborach w 2024 roku. Już w czasie kampanii wyborczej dała się poznać jako pełna energii, chętna do działania na rzecz mieszkańców kandydatka.

W tym czasie można ją było zobaczyć, jak działa wraz z Łukaszem Schreiberem, startującym wtedy na prezydneta Bydgoszczy. Jej śmierć mocno go poruszyła. Oboje wspierali się w kampanii i prezentowali rozwiązania dla mieszkańców. Gdy wieść o śmierci polityczki pojawiła się na stronie internetowej miasta Bydgoszcz mieszkańców ogarną ogromny żal. Jak wówczas podano kobieta mierzyła się z chorobą:

- Bydgoska radna Katarzyna Zaczek zmarła w wieku 34 lat, po długiej i ciężkiej chorobie. W Radzie Miasta Bydgoszczy zasiadała w IX kadencji kwietnia (2024–2029), reprezentowała okręg nr 5 obejmujący Kapuściska, Wyżyny, Łęgnowo Wieś, Zimne Wody, Czersko Polskie, Glinki-Rupienica.  W Radzie Miasta Bydgoszczy Katarzyna Zaczek była m.in. zastępczynią przewodniczącego Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Zasiadała też w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z wykształcenia była prawniczką, wcześniej pracowała jako reporterka w bydgoskiej telewizji. Miała również doświadczenie aktorskie – wystąpiła w kilku filmach. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia - napisano wówczas.

Zanim została radną grała w filmach i serialach

Katarzyna Zaczek zanim trafiła do rady miejskiej działała jako prawniczka, ale była też reporterką w bydgoskiej telewizji. Wielką pasją było dla niej aktorstwo. Zaczek wystąpiła m.in. w znanych i lubianych serialach "Barwach szczęścia", "Leśniczówce" , "Przyjaciółkach", "O mnie się nie martw", "Korona królów. Jagiellonowie", ale też w filmach "Miłość na cztery łapy" i "Niewidzialna wojna" Patryka Vegi. 

Pogrzeb Katarzyny Zaczek odbył się 30 września w Warszawie-Ursusie. Radna została pochowana na cmentarzu parafialnym „Solipse”, gdzie spoczęła w grobie rodzinnym. Patrząc na miejsce jej spoczynku trudno powstrzymać łzy, ponieważ na pomniku zostało jej zdjęcie. To, co także zwraca uwagę to puszka coca-coli zero. Być może był to ulubiony napój zmarłej. Nieraz właśnie takie nawiązania do codziennego życia zmarłych można spotkać na grobach.

Grób Katarzyny Zaczek z puszką coli, o czym przeczytasz na SE. Na miniaturowym zdjęciu widok na kwiaty i portret.
Galeria zdjęć 15
Ostatnia droga Łukasza Litewki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI