Ola Kwaśniewska i Kuba Badach są szczęśliwym małżeństwem od ponad 10 lat! 22 września małżonkowie świętowali 11. rocznicę ślubu. Para jest bardzo zgrana i dzieli wspólne pasje. Lubią spędzać razem czas i nigdy się ze sobą nie nudzą! Kuba Badach jest bardzo zajęty z powodu pracy, którą wykonuje. Jest wziętym muzykiem i często koncertuje. Wystarczy wspomnieć, że od początku grudnia zaplanowany ma szereg koncertów w ramach "Christmas Time! Concert". To świąteczne koncerty z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej, oraz orkiestry Royal Symphony Orchestra. Z pewnością właśnie dlatego, by złapać oddech przed pracowitym i napiętym czasem, Ola Kwaśniewska i Kuba Badach postanowili wypocząć. Dlatego też spakowali walizki i ruszyli w świat! Dokładnie to w podróż na uroczą wyspę Bali. To piękne miejsce pełne urokliwych zakątków. Nic dziwnego, że ten egzotyczny kierunek wybrali małżonkowie. W komentarzach pod wpisami Kwaśniewskiej w sieci aż zawrzało! Ludzie przecierali oczy ze zdziwienia na widok cudownych miejsc, które odwiedziła para: - Olu cudownie jesteście. Uwielbiam na Was patrzeć.😊Udanego urlopiku; Piękny czas, cudni Wy❤️🔥; Super 😍 udanego urlopu 🤩 My mamy Bali na naszej liście wyjazdów ✊🏻🍀 Cudnie tam jest ZAZDROSZCZĘ tak pozytywnie ❤️❤️❤️ - komentowali.

Jak spędzają czas na rajskich wakacjach? Bardzo intensywnie! Ola Kwaśniewska pochwaliła się na Instagramie zdjęciami i nagraniami z bajecznych wakacji na Bali, gdzie spędzili ponad tydzień. Widać, że pogoda dopisywała a Kwaśniewscy odwiedzali lokalne knajpki, podpatrywali zwierzaki i odwiedzali lokalne bazary. Słowem: mieli raj na ziemi!

