Ola Kwaśniewska nie mogła dłużej zwlekać! Pochwaliła się w sieci nagraniem

Ola Kwaśniewska mimo swojej popularności stroni od ujawniania wielu szczegółów ze swojego życia prywatnego. Najczęściej w mediach społecznościowych pokazuje swoje psy lub ujęcia z podróży. Ostatnio jednak uraczyła fanów innym nagraniem. Zaprezentowała kulisy nagrywania teledysku do nowej piosenki swojego męża, Kuby Badacha.

- Oto i ón! Singiel zwiastujący nową płytę Kuby! I przysięgam, że połowa nagrana, a drugą połowę piszemy, więc to się dzieje (raczej). Tymczasem oddajemy w Wasze ręce i uszy „Na drodze do wspomnień”, z nadzieją, że polubicie ten utwór choć w połowie tak, jak my go lubimy - napisała.

Widać, jak muzyk ubrany w jasny garnitur tańczy przed kamerą. Można także posłuchać fragmentu piosenki, do której słowa napisała właśnie Ola Kwaśniewska. Fani są zachwyceni! "Olu, cudowny tekst ! To jest to, co łączy ludzi - wspólne wspomnienia, ta sama historia. Brawo. Uwielbiam Pani teksty i zawsze się przy nich wzruszam"; "Aleksandro jakie Ty masz szczęście do mężczyzn! Taki Ojciec i Mąż to wręcz klęska urodzaju! Jestem w wiecznym oczekiwaniu u Ciebie, albo na rozmowy z Tatą albo na polecenie książek, a teraz jeszcze na płytę"; "Piękne słowa, piękna muzyka i wykonanie. Proszę wybaczyć śmiałość, ale uwielbiam elegancję wykonania Pani męża. Klasa" - czytamy.

Jedna z użytkowniczek Instagrama zadała też pytanie córce byłej pary prezydenckiej. - Śpiewa Ci mąż często w domu? - napisała.

Ola Kwaśniewska postanowiła odpowiedzieć. - Śpiewa, ale brzydko - odparła.

Jak widać poczucie humoru nie opuszcza jej ani na chwilę! Na pewno jest dumna z tak utalentowanego małżonka, z którym razem mogą stworzyć coś pięknego.

