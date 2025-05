Ola Kwaśniewska przerażona wynikiem Brauna!

Syn Karola Nawrockiego chciał wejść do wielkiej polityki. 21-letni Daniel to dziennikarz

Ola Kwaśniewska mocno interesuję się polityką. Nie ma się czemu dziwić, wszak jej ojciec Aleksander Kwaśniewski przez 10 lat sprawował urząd prezydenta Polski. Gdy zostawała prezydentem po raz pierwszy, Ola była nastolatką.

Dorastała więc w politycznej atmosferze poznając ten świat od środka. Chociaż nie poszła w ślady ojca i nie związała się z polityką, to jednak wciąż śledzi i analizuje to, co dzieje się na politycznej scenie. Wystarczy też wspomnieć, że wraz ze swoim tatą od czasu do czasu organizuje ona na swoim koncie na Instagramie serię pytań i odpowiedzi dotyczących polityki.

Także na Instagramie Ola Kwaśniewska skomentowała pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich, a konkretnie wyniki pierwszej tury. Tuż po 21:00 w niedzielę 18 maja okazało się, że najlepszy wynik głosowania uzyskał Rafał Trzaskowski, drugi był Karol Nawrocki, a trzeci Sławomir Mentzen, co nie było większym zaskoczeniem, gdyż taka kolejność prezentowała się w większości przedwyborczych sondaży. Na czwartek pozycji znalazł się jednak Grzegorz Braun i to z wynikiem 6,2 proc. poparcia.

Gdy Kwaśniewska to zobaczyła, wprost nie mogła uwierzyć własnym oczom. - Jeśli to się potwierdzi, to nie ma nic bardziej przerażającego - napisała jedynie pokazując zdjęcie ekranu przedstawiającego wynik Brauna. Koniec końców, gdy PKW podała oficjalne wyniki głosowania w pierwszej turze wyszło na jaw, że Braun zdobył 6,34 proc. wszystkich głosów.

Wybory prezydenckie 2025. Oficjalne wyniki PKW

Przypomnijmy, jak wyglądają wyniki pierwszej tury, oficjalnie podane przez Państwową Komisję Wyborczą: Rafał Trzaskowski 31,36 proc., Karol Nawrocki - 29,54 proc., Sławomir Mentzen - 14,81 proc., Grzegorz Braun - 6,34 proc., Szymon Hołownia - 4,99 proc., Adrian Zandberg - 4,86 proc., Magdalena Biejat - 4,23 proc., Krzysztof Stanowski - 1,24 proc., Joanna Sensyszyn - 1,09 proc., Marek Jakubiak - 0,77 proc., Artur Bartoszewicz - 0,49 proc., Maciej Maciak - 0,19 proc., oraz Marek Woch - 0,09 proc.

