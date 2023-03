Ola Kwaśniewska zaśpiewała i wszystkim zabrakło słów. Co za głos!

Reakcje trudne do przewidzenia

Ola Kwaśniewska już kilkukrotnie dała się poznać jako tekściarka. Nic dziwnego, że doskonale sprawdza się w tej roli. W końcu od lat zajmuje się dziennikarstwem, a jej wpisy w mediach społecznościowych są znane z niesamowitego humoru i dystansu. Nie inaczej było w przeróbce tekstu do piosenki Natalii Kukulskiej „Sexi Flexi”. Ola Kwaśniewska ułożyła do nich nowe, zabawne słowa, a później zaśpiewała je razem z mężem. Jak zaznaczyła w poście na Instagramie, to wersja „ekskluzywna”, która powstała z okazji 47. urodzin wokalistki.

Hej, Natalia, jesteś stara

Zamiast pląsać potańcz w parach

Patrz pod nogi, kiedy kroczysz

Nie rzuć biodrem, bo wyskoczy

Wchodzisz właśnie, wchodzisz w okres ten przeklęty,

Gdy coraz twardsze, coraz twardsze będą pięty

Choćbyś tarła, tarła je zapamiętale,

Zmiękną ciutkę albo nie zmiękną już wcale

Hej, Natalia, Nic nie szkodzi

Dam Ci laskę oraz chodzik

By uniknąć niespodzianek, dam też wapnia pełen dzbanek

Z dobrych wieści, będziesz miała znajomości

Z Dębem Bartkiem możesz wreszcie zagrać w kości

Już dzwonili z menedżmentu Połomskiego,

Że chcą Ciebie i chcą, byś Ty była jego

Choćbyś miała same bardzo siwe włoski

My zbawimy Cię od każdej większej troski

A choćbyś nawet gdzieś posiadła szczęścia bilon

Jak żyć dalej Ci podpowie Funky Filon

Nie tylko słowa robią wrażenie, ale też głos Oli Kwaśniewskiej. Brzmi zupełnie jak Natalia Kukulska, a wspierający wokal męża podkreśla jej talent. Jubilatka była zachwycona takim prezentem. - Nic już tego nie przebije! Zrobiło mi nie tylko dzień urodzin… ale starzeje się ze mną - z każdym dniem coraz bardziej na czasie. Wykonanie majstersztyk! No mistrzowie. Sama sobie zazdroszczę i Was i tego prezentu – napisała. Na post zareagowała między innymi Joanna Racewicz, pisząc „Też zamawiam taki numer na koniec maja”. Inni zaś skupili się na fenomenalnym wykonaniu i tekście. Niektórym wyraźnie zabrakło słów. „Weź tu człowieku teraz inteligentnie jakoś skomentuj…”, „To jest genialne”; „Glos jak za świetności Janet Jackson i ten „vibe” również. Super” – czytamy.

