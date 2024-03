Ola Kwaśniewska zupełnie odmieniona! Nigdy jej nie widzieliśmy w takim wydaniu. Szczęka opada!

Ola Kwaśniewska przeszła samą siebie! Wiadomo nie od dziś, że byłej prezydentównie nie brakuje poczucia humoru i ogromnego dystansu do siebie. Kwaśniewska potrafi śmiać się z własnych wpadek, czym zdobywa serca internautów, ceniących jej charakter. Ostatnio Ola zachwyciła i zaskoczyła, gdy pokazała nagranie z pieskiem. Dlaczego? Ponieważ na nagraniu, które krąży w sieci Kwaśniewska przypomina... bohaterkę książek Christie albo wręcz królową Elżbietę II!

- Myślcie co chcecie, ale odkąd przeczytałam (jeszcze w czasach szkolnych) wszystkie dzieła Agathy Christie, nic mnie tak nie relaksuje jak wyrafinowane morderstwa na angielskiej prowincji 🤓. Jeśli i Wy oglądając brytyjskie seriale light crimes, czujecie się jak otulone szetlandzkim kocykiem, to zapewne znacie Ojca Browna, a jeśli nie znacie, to Wam powiem, że to taki klasyk, w którym trup ściele się gęsto, a dobroduszny ksiądz łączy kropki lepiej od organów ścigania. Wszystko to w miłych dla oka krajobrazach i scenografiach kolorowych lat 50tych, no i przykro mi bardzo, ale mnie to relaksuje bardziej niż komedie romantyczne i wiem, że nie jestem osamotniona (ujawnijcie się!) - napisała i poleciła nowy sezon serialu o ojcu Brownie.

Zresztą, zobaczcie sami odmienioną Olę Kwaśniewską!

