Ostatnie słowa Łukasza Litewki o mamie i babci chwytają za serce. Rzadko o nich mowił

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej w wyniku czołowego zderzenia z samochodem, którego kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że 57-letni kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do śmiertelnego zderzenia z posłem.

W swoim poście w mediach społecznościowych wyraził wdzięczność za ich bezwarunkowe wsparcie w życiu i karierze politycznej, uznając je za swoje "dwa najważniejsze życiowe głosy".

23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku rowerowym. Kierowca samochodu osobowego, jadąc w kierunku Sosnowca, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z rowerzystą. Mimo akcji ratunkowej, życia posła nie udało się uratować. Policja bada przyczyny wypadku.

Litewka o mamie i babci

1 października 2023 roku na profilu Łukasza Litewki w mediach społecznościowych pojawiła się fotografia z mamą Barbarą i babcią Kazią. Wpis, który jej towarzyszył, dziś nabiera szczególnego znaczenia. Polityk podkreślał w nim, że to właśnie te dwie kobiety stanowiły dla niego największe wsparcie.

- Moja mama i babcia mają razem prawie 150 lat. Nawet gdybym potknął się i upadł, ich wsparcie będę miał zawsze. Kibicują mi i wspierają na każdym etapie mojego życia - napisał pod wspólnym zdjęciem.

Litewka zdradził również, że jego mama Barbara założyła w 2023 roku konto w mediach społecznościowych, aby śledzić wszystkie publikacje dotyczące syna i być na bieżąco z jego działalnością publiczną.

- Mama Barbara jakiś czas temu specjalnie założyła konto by czytać wszystkie moje posty. Potrafi zacytować mi każdy komentarz. Dziś z uwagą śledzi kampanie i mam nadzieję, że jest dumna - podkreślił.

W swoim wpisie wspomniał także o babci Kazi.

- Ma 82 lata i wiem, że najważniejsze dziś dla niej jest to, bym wpadł na kawę, a nie do Sejmu - pisał z charakterystycznym dla siebie dystansem.

Na końcu wpisu Litewka podsumował relację z najbliższymi w prostych słowach.

- Moje dwa najważniejsze życiowe głosy. Wygrałem - czytamy.

W naszej galerii zobaczysz miejsce, w którym zginął Łukasz Litewka:

60

Sonda Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki? Jako zaangażowanego społecznie polityka Jako obrońcę praw zwierząt Jako aktywistę pomagającego potrzebującym Trudno mi ocenić / nie znałem(am) jego działalności