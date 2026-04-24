Ostatnie słowa Łukasza Litewki o mamie i babci chwytają za serce. Rzadko o nich mowił

23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku rowerowym. Kierowca samochodu osobowego, jadąc w kierunku Sosnowca, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z rowerzystą. Mimo akcji ratunkowej, życia posła nie udało się uratować. Policja bada przyczyny wypadku.
Litewka o mamie i babci
1 października 2023 roku na profilu Łukasza Litewki w mediach społecznościowych pojawiła się fotografia z mamą Barbarą i babcią Kazią. Wpis, który jej towarzyszył, dziś nabiera szczególnego znaczenia. Polityk podkreślał w nim, że to właśnie te dwie kobiety stanowiły dla niego największe wsparcie.
- Moja mama i babcia mają razem prawie 150 lat. Nawet gdybym potknął się i upadł, ich wsparcie będę miał zawsze. Kibicują mi i wspierają na każdym etapie mojego życia - napisał pod wspólnym zdjęciem.
Litewka zdradził również, że jego mama Barbara założyła w 2023 roku konto w mediach społecznościowych, aby śledzić wszystkie publikacje dotyczące syna i być na bieżąco z jego działalnością publiczną.
- Mama Barbara jakiś czas temu specjalnie założyła konto by czytać wszystkie moje posty. Potrafi zacytować mi każdy komentarz. Dziś z uwagą śledzi kampanie i mam nadzieję, że jest dumna - podkreślił.
W swoim wpisie wspomniał także o babci Kazi.
- Ma 82 lata i wiem, że najważniejsze dziś dla niej jest to, bym wpadł na kawę, a nie do Sejmu - pisał z charakterystycznym dla siebie dystansem.
Na końcu wpisu Litewka podsumował relację z najbliższymi w prostych słowach.
- Moje dwa najważniejsze życiowe głosy. Wygrałem - czytamy.
