Co się dzieje z Kasią Nawrocką? Para prezydencka zdecydowała się na radykalny krok

Obecność najmłodszej córki pary prezydenckiej, Kasi Nawrockiej, w przestrzeni publicznej i mediach społecznościowych znacząco się zmniejszyła.

Główną przyczyną tej zmiany jest ochrona jej prywatności przed hejtem i negatywnymi komentarzami, które pojawiły się po wyborach, co potwierdziła Marta Nawrocka.

Jest to element świadomej ewolucji strategii wizerunkowej rodziców, którzy po kampanii wyborczej ograniczają eksponowanie dziecka, co jest typowym schematem w polityce, by zapewnić mu normalność poza polityką.

Obserwatorzy sugerują, że zmiana w publicznej widoczności Kasi może być odpowiedzią na intensywne zainteresowanie mediów oraz liczne komentarze, które pojawiły się w internecie po wyborach. Kwestia negatywnych i nienawistnych wpisów skierowanych pod adresem siedmioletniej wówczas Kasi została poruszona przez Martę Nawrocką w listopadowym wywiadzie dla magazynu „Viva!”. Pierwsza dama ujawniła, że sprawą tą nadal zajmują się odpowiednie służby.

- Mnóstwo osób, których nawet nie znamy, niezależnie od poglądów politycznych, stanęło w obronie Kasi. Zostałam już dwukrotnie przesłuchana w tej sprawie i mam nadzieję, że negatywne treści znikną z przestrzeni publicznej. Kasia nie powinna widzieć takich rzeczy o sobie - stwierdziła.

Obecność Kasi Nawrockiej

Obecna ograniczona widoczność Kasi Nawrockiej stanowi wyraźny kontrast w porównaniu do jej wcześniejszych wystąpień publicznych. Przykładem jest wieczór wyborczy po drugiej turze wyborów prezydenckich, który odbył się 1 czerwca 2025 roku. Wtedy to Karol Nawrocki wystąpił na scenie w towarzystwie żony i trójki dzieci, a siedmioletnia wówczas Kasia stała się obiektem szczególnego zainteresowania mediów i obserwatorów.

Jej spontaniczne reakcje, jak machanie do zgromadzonych i uśmiechy, były różnie odbierane. Podczas gdy wielu internautów postrzegało jej zachowanie jako autentyczne i radosne, pojawiły się również głosy krytyczne, co zapoczątkowało debatę na temat zasadności oceniania dzieci w sferze publicznej. Jak podkreśla ekspertka PR Marta Rodzik, niemal całkowite wycofanie Kasi z publicznych wystąpień może być świadomą decyzją rodziców, podyktowaną troską o prywatność ich córki.

Ekspertka analizuje sytuację

Ewolucja w sposobie prezentowania rodziny Nawrockich w mediach publicznych stała się zauważalna po zakończeniu kampanii wyborczej. Marta Rodzik, ekspertka ds. marki osobistej, w wywiadzie dla „Plejady” wyjaśnia, że początkowo obecność małżonki i dzieci była integralną częścią świadomie kreowanego wizerunku „tradycyjnej rodziny”. Celem było wzmocnienie przekazu o stabilności i bliskości z elektoratem.

- Na początku kampanii sztab pana Karola Nawrockiego bardzo mocno budował wizerunek "tradycyjnej rodziny", stąd obecność pani Marty Nawrockiej i córki na wiecach, Instagramie czy w materiałach kampanijnych. Dzieci polityków często są wtedy pokazywane jako element ocieplania wizerunku: mają pokazać prywatność, stabilność, "zwykłość" - oceniła.

Specjalistka podkreśla, że obecnie komunikacja wizerunkowa jest bardziej powściągliwa, a aspekty życia prywatnego są udostępniane znacznie rzadziej. Obserwuje się również tendencję do budowania przez Martę Nawrocką bardziej niezależnego wizerunku publicznego. Rodzik wskazuje na kilka potencjalnych przyczyn tej zmiany strategicznej.

- Później strategia mogła się zmienić z kilku powodów: ochrona prywatności dziecka, po kampanii zainteresowanie mediów i komentarze w sieci bywają bardzo agresywne. Wiele rodzin polityków po czasie ogranicza pokazywanie dzieci. Zmiana przekazu politycznego po wyborach - sztab zwykle przechodzi z narracji emocjonalno-rodzinnej na bardziej "urzędową" albo merytoryczną. Świadoma decyzja PR-owa - gdy dziecko pojawia się bardzo często, zaczynają się komentarze, że jest "wykorzystywane wizerunkowo". Możliwe, że uznano, iż lepiej wycofać ten motyw, a media też zmieniają z czasem zainteresowanie, paparazzi i portale żyją nowością - powiedziała.

Rodzik zaznacza, że taka dynamika jest typowa dla środowiska politycznego – rodzina odgrywa kluczową rolę w trakcie kampanii wyborczej, by po jej zakończeniu stopniowo wycofywać się z pierwszego planu. Jako jeden z rzadkich przykładów niedawnych publicznych wystąpień Kasi i Marty Nawrockich wymieniono rozpoczęcie roku szkolnego, które wzbudziło zainteresowanie mediów.

- Jeśli rodzina przestaje publikować prywatne treści, media mają mniej materiału - normalne życie szkolne czy też rozpoczęcie roku szkolnego - to też może być granica, po której rodzice stwierdzili, że dziecko powinno wrócić do normalności poza polityką. W polskiej polityce to w sumie dość częsty schemat: w kampanii rodzina jest bardzo widoczna, a po kilku miesiącach znika z pierwszego planu, szczególnie gdy chodzi o dzieci - podsumowała.

W naszej galerii zobaczysz Kasię Nawrocką na procesji Bożego Ciała:

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QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie