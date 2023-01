i Autor: Super Express Nasze wnuki umrą z GŁODU przez ten rząd! | Komentery

Kłótnia Polaków. Krzyki na ulicy!

Ostra AWANTURA o PiS! Nasze wnuki umrą z GŁODU przez ten rząd! | Komentery

Co za awantura! Polakom puszczają nerwy, a wszystko to za sprawą kolejnych badań opinii publicznej, które nie są korzystne dla PiS-u. Większość liczących się sondażowni potwierdza przewagę PiS-u nad pozostałymi partiami, ale nie daje mu szans na sprawowanie rządów po wyborach. Co więcej, według kolejnych sondaży zdecydowana większość Polaków nie wierzy, że PiS będzie rządzić Polską trzecią kadencję, czy to samodzielnie, czy w koalicji. Adam Feder pojechał z mikrofonem i kamerą na pogranicze Warszawy i powiatu otwockiego i tam pytał Polaków o to, dlaczego przestali wierzyć w PiS! Na parkingu przed centrum handlowym wywiązała się ostra kłótnia! Musicie to zobaczyć!