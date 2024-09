Oto, co naprawdę Aleksander Kwaśniewski myśli o zięciu. Niewiarygodne! Rodzinne sprawy wyszły na wierzch

Już za kilka dni Kwaśniewska i Badach będą świętowali 12. rocznicę ślubu. Para pobrała się 22 września 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Był to iście królewski ślub, a kościół wprost tonął w kwiatach. Wśród gości znalazła się cała śmietanka towarzyska z kręgów kultury i polityki. Pamiętne jest też to, że w czasie, gdy młodzi wchodzili do kościoła, padał deszcz, co nalży odczytać jako znak pomyślności we wspólnym życiu.

Ceremonia ślubna miała być utrzymana w wielkiej tajemnicy, to jednak wiadomość o tym, kiedy i gdzie odbędzie się ślub Kwaśniewskiej i Badacha, przeniknęła do prasy.

CZYTAJ: Szok! Ola Kwaśniewska pierwszy raz tak szczerze o mężu. Wyznała całą prawdę. Jego teściowa musiała zareagować!

Cała prawda o małżeńskiej relacji Badacha i Kwaśniewskiej

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach są zgranym małżeństwem, a pasją obojga jest muzyka. Za sobą małżonkowie mają nawet wspólne projekty muzyczne. Teraz o Badachu znów jest głośno, bo jest on jednym z jurorów "The Voice of Poland". Niedawno o małżeństwie córki wypowiedział się Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent przyznał w rozmowie z radiem Zet, że oboje są bardzo muzykalni:

Nie nucę żonie, bo jak mam w rodzinie Kubę Badacha, który jest wybitnym artystą, to przestałem nucić, ponieważ mój poziom jest nieakceptowalny. Zięć, córka i żona umuzycznieni, mnie zostawili zainteresowanie sportem i polityką.

Kwaśniewski nie szczędził miłych słów pod adresem zięcia:

Kuba Badach świetnie sprząta i to jest wielkie szczęście Oli, bo ona nie jest wielką fanką sprzątania. Kuba sprząta, a Ola jest znakomitą kucharką. Ja uważam, że Ola, jeśli chodzi o kuchnię włoską, to osiąga absolutnie pozycje szczytowe, znakomite.

Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak dobrze znasz byłą pierwszą damę? Pytanie 1 z 15 Ile dzieci ma Jolanta Kwaśniewska? Dwoje: córkę i syna Troje: dwie córki i syna Jedną córkę Dalej