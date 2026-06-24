„Wszystko we mnie się przewraca. Czuję straszny niesmak. Niesmak to jest mało!”, denerwował się pacjent. „Bagno! Dla nas zwykłych ludzi to jest poniżające!”, dodał kolejny. „Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego”, przekonywał pacjent, który nie ma żadnych zastrzeżeń i nie widzi powodów do robienia „afery”. „Jeśli chodzi samą rejestrację, to jest super, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o SOR, to mieli straszny pie****nik. Jak mi wpadła ręka do wanny, to mi napisano, że mam uszkodzoną prawą łydkę. Więc jeśli ten pan młody doktor milioner tak to nadzorował, to ja mu życzę, żeby jemu też tak wszystko oznaczali, kiedy mu się coś przytrafi”, relacjonowała zdenerwowana emerytka swoją wizytę na SOR. Posłuchajcie co mówią pacjenci, których Adam Feder spotkał przed Szpitalem Południowym w Warszawie.

PACJENCI SOR W SZPITALU POŁUDNIOWYM. PATOLOGIA! POMYLILI MOJĄ RĘKĘ Z ŁYDKĄ! - KOMENTERY