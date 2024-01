i Autor: M.Lasyk/REPORTER Paweł Kukiz, ks. Tadeusz Issakowicz Zaleski

Znali się 30 lat

Paweł Kukiz wspomina swojego przyjaciela, ks. Isakowicza-Zaleskiego: Był dobry jak chleb

ks | abr 11:10

9 stycznia 2024 r. w wieku 67 lat zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jego śmierć jest trudna dla wielu osób, ponieważ miał duże grono przyjaciół. Należy do nich muzyk i polityk Paweł Kukiz. - Znałem się z Tadeuszem ponad 30 lat. To on koncelebrował mszę żałobną po śmierci mojego ojca – mówi nam Kukiz.