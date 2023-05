Piękna działaczka SLD chciała wynająć pokój. Obleśne zachowanie właściciela

Szokujący finał spotkania Cejrowskiego z Gozdyrą! Prosił, by milczała, ale go nie posłuchała. Aż iskry leciały

Młoda działaczka SLD robi karierę w sieci. Kim jest Justyna Klimasara?

Justyna Klimasara to wielka nadzieja lewicy. Młoda piękna działaczka już jest bardzo znana w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć jej rozpalające zmysły fotki. Klimasara na bieżąco komentuje też to, co dzieje się polskiej scenie politycznej. Ostatnio pod lupę wzięła zapowiadane przez PiS zastąpienie 500 plus przez 800 plus. - PiS proponuje 800+. Kolejna "kiełbasa wyborcza", a nie realna pomoc dla dzieci. Celem PiS jest łapanie wyborców. Dodam, że jak najbardziej popieram takie projekty, ale w momencie, kiedy ceny rosną, wartość pieniędzy jest mniejsza - oceniła Justyna Klimasara. Teraz działaczka Nowej Lewicy (dawniej SLD) zajęła się problemem wynajmu mieszkań i pokoi. Przy okazji ujawniła, co ją spotkało w przeszłości. Właściciel lokalu miał wobec Justyny Klimasary zachować się wyjątkowo obleśnie.

Justyna Klimasara: "Dopytywał, czy mam chłopaka"

Znana z SLD polityczka udostępniła screen pewnej "atrakcyjnej" oferty wynajmu. "Mieszkanie wynajmę kobiecie w zamian za jedną wspólną noc w miesiącu" - czytamy w ogłoszeniu. Justyna Klimasara skomentowała całą sytuację i opisała swoją historię. - Mam nadzieję, że to jest żart. Dawno temu szukałam pokoju do wynajęcia, cena 700 złotych była zachęcająca. Pan, który wynajmował, mieszkał w mieszkaniu. Dopytywał, czy mam chłopaka, czy można ze mną się wina napić wieczorem. Patologie rynku mieszkaniowego - wspominała działaczka lewicy. W naszej galerii zobaczysz gorące zdjęcia Justyny Klimasary.

