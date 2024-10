Total look Jolanty Kwaśniewskiej powala na kolana! Zadała szyku

Pilne wieści o stanie zdrowia Kwaśniewskiego. Wyjawił, co z jego kolanem

Diana Rudnik ma ogromne doświadczenie w pracy przed kamerą, bowiem karierę w telewizji rozpoczęła już w 1992 roku. Zanim związała się z TVN-em, pracowała między innymi w TVP, gdzie prowadziła główne wydanie "Wiadomości". Była także związana z Polsatem i TV4. Jak widać zaangażowanie w pracę przyniosło jej wyjątkowe wyróżnienie - piękna gwiazda TVN została wyróżniona Telekamerą w kategorii "Informacja i publicystyka". Fani prezenterki mogą się jednak zastanawiać, jak wygląda jej życie prywatne. Sama zainteresowana postanowiła uchylić rąbka tajemnicy.

Diana Rudnik prywatnie

Diana Rudnik pozostaje bardzo tajemniczą postacią. Nie udziela się w mediach społecznościowych i stroni od wyjawiania informacji na swój temat.

Z medialnych doniesień można się dowiedzieć, że jej mężem jest wydawca "Faktów" TVN Mariusz Rudnik, z którym jest związana już od kilku lat. To właśnie on zaraził dziennikarkę miłością do biegania.

- Bieganiem zaraził mnie mąż, maratończyk. Na razie zaliczony mam półmaraton - mówiła Diana Rudnik w rozmowie z "Tele Tygodniem"

Warto wspomnieć, że Mariusz Rudnik wziął udział w polskiej edycji biegu "Wings For Life World Run", podczas którego przebiegł 38 km. Gwiazda TVN powiedziała także co nieco na temat swoich synów.

- Prowadzę nieustającą walkę o każdą godzinę, żeby wszystko pogodzić i utrzymać względną równowagę. Po pierwsze, być z chłopcami. Żeby czuli, że mama jest blisko. Że zawsze jest dla nich. Ale też trzeba przygotować się do pracy, ogarnąć dom, zrobić zakupy, coś przeczytać, spotkać się ze znajomymi, posiedzieć w ciszy. Doba jest za krótka, ale kto z nas tego nie zna? - powiedziała "Tele Tygodniowi".

Diana Rudnik najwyraźniej woli pozostawać z dala od blasku fleszy i skupia się przede wszystkim na swoich bliskich oraz rozwojowi kariery. Fani muszą zadowolić się tylko jej występami w TVN.

W naszej galerii możesz zobaczyć najpiękniejsze dziennikarki TVN:

Sonda Lubisz Dianę Rudnik? Tak Nie Trudno powiedzieć