Pielgrzymka Rydzyka na Jasną Górę. Specjalna rola Jędraszewskiego!

32. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Kto z polityków się pojawi na Jasnej Górze?

Jak każdego roku, tak i teraz w drugi weekend lipca do Częstochowy zjadą pielgrzymi, by obchodzić 32. Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, czyli corocznej wielkiej pielgrzymki zorganizowanej przez ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. W tym roku na Jasną Górę ma przybyć metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Nie będzie jednak uczestniczył w modlitwach, tak jak inni biskupi, ale będzie miał specjalne zadanie. W niedzielę, czyli drugim dniu pielgrzymki to właśnie Jędraszewski odprawi uroczystą mszę, będącą centralnym punktem pielgrzymki.

Na antenie Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja, już zachęcał do przyjazdu do Częstochowy na pielgrzymkę. - Idziemy do Częstochowy dziękować, ale i prosić Matkę Bożą za siebie, dzieci, młodzież, rodziny, naszą Ojczyznę. Matka Najświętsza uratuje nas, jeżeli będziemy Ją o to prosić i jeśli będziemy Jej słuchać. Organizujmy się i wzajemnie zapraszajmy. Nie mów ”potem„, bo ”potem„ – znaczy nigdy. Teraz! Nie mów, że pojedziesz na Jasną Górę w przyszłym roku. Teraz idziemy do Matki Najświętszej. Idziemy razem jako jedna wielka polska, katolicka i apostolska rodzina. Idziemy w roku, w którym towarzyszy nam hasło duszpasterskie: ”Wierzę w święty Kościół powszechny - podkreślił założyciel Radia Maryja. Czy w tym roku do Częstochowy zjadą politycy? Można się spodziewać, że na Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja zjadą politycy Zjednoczonej Prawicy. Rok temu na wałach jasnogórskich nie zabrakło m.in. ministra edukacji Przemysława Czarnka z żoną.