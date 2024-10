Pilne wieści o stanie zdrowia Kwaśniewskiego. Wyjawił, co z jego kolanem

W zeszłym roku gruchnęła wiadomość, że Aleksander Kwaśniewski ma kłopoty zdrowotne, a konkretnie problemy z kolanem. W rozmowie z nami opowiedział o tym, jak zmagał się z dolegliwościami kolana. Wszystko zaczęło się dość niewinnie i nic nie wskazywało na to, że będzie tak ciężko. Niestety, ze zdawało się rutynowego zabiegu, wynikły poważne konsekwencje, bo doszło zakażenia:

Wszystko zaczęło się w lipcu od banalnego zabiegu, który polegał na ostrzyknięciu kolana przed kolejnym sezonem narciarskim. Wyszedłem z kliniki o własnych siłach, jako człowiek zdrowy, a dwie godziny później już nie mogłem wstać z fotela! Musiałem prosić mojego oficera ochrony, żeby kupił mi kule - opowiadał w "Super Expressie".

To wszystko spowodowało, że były prezydent musiał przejść operację:

Walka z tą groźną bakterią trwała kolejny miesiąc, podczas którego zjadłem kilogramy najróżniejszych antybiotyków, żeby dowiedzieć się, który będzie odpowiedni. Teraz jestem na etapie podwójnej rehabilitacji. Z jednej strony rehabilitacja kolana, żeby odzyskać sprawność. Z drugiej strony doprowadzenie organizmu do porządku po tej kuracji antybiotykowej, która była strasznie obciążająca - opowiadał nam.

Do formy wracał powoli i jak tłumaczył miał spore problemy z poruszaniem i musiał wspierać się na kulach, bo nie był w stanie przejść zaledwie kilku metrów bez kul. Na szczęście trafił na dobre rehabilitanta, który pomógł mu wrócić do pełni sił. W czerwcu tego roku w radiu Zet Kwaśniewski komentował: - Walczymy. To jest długa historia, ale uspokajam wszystkich państwa, bo pytacie mnie, kolano nie jest zdrowie, prawdopodobnie trzeba będzie operację zrobić, tam ciągle jest infekcja, więc chirurgia nie jest możliwa. Ale, szanowni państwo, kolano to nie głowa, głowa jest w porządku - przyznał z uśmiechem.

Teraz znów zabrał głos na temat kolana. W czasie transmisji na koncie na Instagramie swojej córki Aleksandry odniósł się do swego stanu zdrowia. Zaznaczył, że właśnie z powodu m.in. kolana nie było słynnych już rozmów "Co powie Tata?":

Przepraszamy, że nas długo nie było, ale biorę winę na siebie, ponieważ walczyłem ze swoim kolanem. Trzy miesiące temu zoperowane z sukcesem. Później rehabilitacja. Szykuje się, jakby to nie brzmiało, ambitnie może nie za ambitnie, będę jeździł na nartach, co jest miłą perspektywą.

