Piotr Gembarowski był wielką gwiazdą telewizji. Jeden wywiad wywołał potężne tąpnięcie

Pracował w Telewizji Polskiej jako prezenter, prowadził też programy publicystyczne. W sumie w okresie 1998–2004 przeprowadził około 700 wywiadów „na żywo”. Był więc czołowym dziennikarzem, który rozmawiał z politykami. To właśnie wywiad z politykiem, Marianem Krzaklewskim, sprawił, że Gembarowski z hukiem zleciał z medialnej czołówki i przepadł. Wszystko zdarzyło się w 2000 roku w czasie kampanii prezydenckiej, w której Krzaklewski startował jako kandydat AWS (Akcji Wyborczej Solidarność). Marian Krzaklewski pojawił się jako gość "Gościa Jedynki" a rozmowę prowadził właśnie Gembarowski. Niestety, Gembarowski nie dawał żadnych forów gościowi, był stanowczy, a przez wielu odebrany jako niegrzeczny i opryskliwy. Wylała się na niego fala krytyki, a Piotr Gembarowski został zawieszony w obowiązkach dziennikarza TVP na niespełna 3 miesiące, od 7 października do 31 grudnia 2000 roku. Do pracy wrócił w styczniu 2001 roku i pełnił swoje obowiązki przez 3,5 roku. Wrócił do prowadzenia wywiadów, jednak historia z Krzaklewskim ciągnęła się za nim latami. Co ciekawe, pół roku po wspomnianym wywiadzie spotkał się z politykiem, przeprosił, podali sobie ręce. Ostatecznie z TVP rozstał się w 2004 roku.

Gembarowski po wywiadzie z Krzaklewskim: Biję się w piersi, bo nie powinienem tak zareagować

Później tłumaczył, dlaczego zachowywał się tak, a nie inaczej: - To było tuż przed wyborami prezydenckimi. Mój rozmówca był ostatnim z kandydatów, z którymi rozmawiałem. Wszyscy poprzedni, włącznie z tymi bardzo niesfornymi, dostosowali się do reguł programu, czyli odpowiadali na pytania, które zostały zadane, a nie na te, jakie nie padły. Marian Krzaklewski próbował forsować rzeczy przygotowane mu przez sztab wyborczy, ignorując moje pytania - komentował po latach w książce „Gdzie są gwiazdy z tamtych lat?”. Jak dodał: - Mój błąd polegał na tym, że dałem się sprowokować i poniosły mnie emocje. Motywację miałem w porządku, ponieważ nie chciałem, aby było to niesprawiedliwe wobec moich poprzednich rozmówców. Wyszło jednak fatalnie. Biję się w piersi, bo nie powinienem tak zareagować. Nie okazałem mojemu rozmówcy szacunku. Te 10 minut przekreśliło 10 lat mojej pracy - wyznał.

Był chłopakiem Edyty Górniak. Rozstali się w atmosferze skandalu!

Głośno było też o relacji Piotra Gembarowskiego z Edytą Górniak! Dziennikarz i piosenkarka, która wtedy odnosiła ogromne sukcesy, w połowie lat 90. tworzyli parę. Pojawili się razem na rozdaniu Fryderyków w 1995 roku. Chociaż tworzyli piękną parę, to miłość nie trwał długo. A co gorsza Gembarowski i Górniak rozstali się w atmosferze skandalu! Ona zarzucała mu, że ją podsłuchiwał. On odpierał ataki mówiąc, że to bzdury.

Co się dzieje z Piotrem Gembarowskim? Gdzie teraz pracuje?

Co dzieje się teraz Piotrem Gembarowskim? Wiadomo, że po odejściu z TVP założył własny biznes i zaczął zajmować się szkoleniami medialnymi i kreowaniem wizerunku. Trenował menadżerów i polityków, udzielał szkoleń z wystąpień publicznych i autoprezentacji. Publikował też teksty o tematyce motoryzacyjnej w miesięczniku „Golf & Life”. W roku 2006 współpracował z Antyradiem, prowadził tam wywiady z politykami. W 2012 wrócił w telewizji, a konkretnie do Superstacji z autorskim programem "Debata Piotra Gembarowskiego". W 2020 roku zaczął prowadzić audycję "Okiem eksperta" w telewizji internetowej Comparic24.TV, w ramach tej stacji przeprowadzał m.in. wywiad z Lechem Wałęsą.