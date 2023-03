Piotr Kraśko wzruszony na wizji. Rozkleiła go rozmowa z siostrą

Protest osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. Siostra Chmielewska zabrała głos u Kraśki

W programie prowadzonym przez Piotra Kraśkę gościła znana siostra Małgorzata Chmielewska, która od lat pomaga potrzebującym. Jest założycielką i kierowniczką Wspólnoty "Chleb Życia", która pomaga ubogim. Chociaż wiele osób myśli, że siostra Chmielewska jest typową zakonnicą, to prawda wygląda nieco inaczej: - Nie jestem w zgromadzeniu zakonnym w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, ale we wspólnocie, w której są zarówno osoby, tak, jak ja, wybierające życie w celibacie, ale także małżeństwa - powiedziała kilka ładnych lat temu w wywiadzie dla bankier.pl. Teraz siostra gościła u Piotra Kraśki w "Faktach po Faktach". Zabrała głos w temacie osób z niepełnosprawnościami, które wraz ze swoimi opiekunami od tygodnia protestują w Sejmie. Czego oczekują? Protestujący chcą podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 3490 zł brutto. Renta socjalna natomiast jest w każdym roku waloryzowana, od 1 marca 2023 r. wynosi do 1588,44 zł brutto. Chcą, by tą sprawą zajęto się w Sejmie.

Siostra Chmielewska nie gryzła się w język: - To jest niewyobrażalne po prostu, jak traktuje się w Polsce, my jako społeczeństwo i jako państwo, jak traktujemy osoby niepełnosprawne, a także tych, którzy się nimi opiekują. To jest niewyobrażalne zupełnie, zwłaszcza przy tych naszych szczytnych hasłach obrony życia. Tylko że to życie potem trwa kilkadziesiąt lat - mówiła. Wprost powiedziała, co myśli o proteście i sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Rozmowa z nią bardzo poruszyła Kraśkę, który na koniec rozmowy powiedział wzruszony: - Siostro, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za wszystko, co siostra robi, nisko pochylam głowę. Był tak poruszony, że dosłownie łamiącym się głosem zapowiedział następny temat.

