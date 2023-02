PiS debiutuje na Tik Toku. To nie Kaczyński jest gwiazdą nagrania!

Obecność polityków na Twitterze, Facebooku czy Instagramie nikogo nie dziwi. Wręcz przeciwnie, często to właśnie tam ważne informacje pojawiają się pierwsze, ale też pozwalają poznać posłów od nieco innej strony. Lider PO Donald Tusk zawitał nawet na TikToku, popularnej zwłaszcza wśród młodzieży platformie, która pozwala na umieszczanie krótkich filmików. W jego ślady poszło PiS, które ostatnio zadebiutowało w tym serwisie! Choć można by się spodziewać, że na pierwszym nagraniu pojawi się prezes Jarosław Kaczyński, ten w ogóle się nie pojawia. Do widzów przemawia natomiast europoseł i szef kampanii PiS Tomasz Poręba. Od razu wbił szpilę w PO! – Przypomnijcie sobie, jak byliście traktowani w latach 2007-2015, kiedy wasi rówieśnicy musieli wyjeżdżać na zmywak do Londynu. Kiedy pracowaliście na umowach śmieciowych, kiedy nie mieliście żadnej perspektywy – zaczął. - Media społecznościowe są zalane takim bardzo radykalnym antypisowskim przekazem – po tych słowach polityka w tle widać „***** ***”. - Jest olbrzymie niezrozumienie tego, co rzeczywiście PiS robi – stwierdza Tomasz Poręba i chwali się kolejnymi wygranymi wyborami i spełnionymi obietnicami wyborczymi. Zapewnia też, ze na TikToku będzie przedstawiony alternatywny sposób pokazania PiS-u, tego jak widzą Polskę i co planują zrobić.

