Wybory 2023 nie trwały do godziny 21:00, jak zakładano, bo w niektórych miejscach ostatnie osoby głosowały jeszcze o godz. 3:00 w nocy następnego dnia. Wiele osób stało po kilka godzin w ogromnych kolejkach, marznąć i głodując. We Wrocławiu, osiedle Jagodno, stało się z kolei coś, co już na zawsze zapisze się w historii polskich wyborów. Pizzeria Mania Smaku postanowiła bowiem uratować wybory i głodujących wyborców, dostarczając około 300 pizz do kolejki stojącej do lokalu wyborczego na Jagodnie. Teraz pracownicy tej placówki postanowili zabrać głos. - Ale uwierzcie, nie zrobiliśmy tego, aby szukać poklasku, a z dobrego serca i dbałości o tych wspaniałych ludzi, którzy postanowili spełnić swój obywatelski obowiązek ponad wszystko - czytamy w krótkim oświadczeniu na Facebooku. - Była to inicjatywa nas i naszych pracowników, którzy po swojej zmianie już wracali do domów, ale zawrócili, aby przygotować te pizze około północy, po północy, po pierwszej w nocy. Brawa dla naszej ekipy, brawa dla każdego kto tam zagłosował tak późno - dodają. Teraz, jak się okazuje, dobro do nich wraca. Ludzie postanowili się odwdzięczyć!

Pizzeria, która uratowała wybory, pęka teraz w szwach. Ogromny zryw, ludzie chcą się odwdzięczyć

Teraz pizzeria Mania Smaku mierzy się z zamówieniami, w których klienci płacą za pizzę przez internet, a w uwagach wskazują, że... nie chcą jej. W ten sposób pragną się odwdzięczyć, dając restauracji pieniądze. Nie chcą bowiem zwrotu.

- Proszę nie robić tej pizzy, to w ramach podziękowania za wczorajszą dostawę na Jagodno, dla ludzi, którzy w nocy czekali, aby zagłosować - napisał jeden z klientów. - Maniacy, kochani jesteście! Od rana dostajemy takie zamówienia - potwierdza Mania Smaku.

Jednocześnie pracownicy proszą, by ludzie nie robili takich zamówień, ponieważ robi im się "głupio". - Prosimy, abyście wysłali lepiej tę kasę na jakiś fajny cel, na dzieciaki, na potrzebujących. Nam zupełnie wystarczy wspaniała satysfakcja, że mogliśmy pomóc wspaniałym Polakom - czytamy. Wpis restauracji ma kilka tysięcy polubień, przybyło im też obserwujących. Ludzie piszą wprost: "Wspaniałe miejsce ze wspaniałymi ludźmi".