Pływa w lodowatej wodzie. "Najwięcej to były 42 kilometry"

Aleksandra Bednarek uwielbia zimowe pływanie. A doświadczenie w pływaniu długodystansowym i w dodatku, w wodzie o temperaturze zero stopni ma spore. W nowym odcinku podcastu "Polska na ucho" pływaczka wyjaśnia, jak przygotowuje się do zawodów. Mówi, jak wyglądają treningi na basenie i w wodach otwartych. Wspomina udział w Mistrzostwach Świata w Murmańsku, gdzie pływała w wodzie o temperaturze zero stopni. Studentka z Łodzi jest w światowej czołówce zimowych pływaczek. W Chinach w Pucharze Świata Ola zdobyła aż 7 medali! Jej umiejętności i osiągnięcia robią wrażenie.

W audio reportażu Ola opowiada też o przepłynięcie kanału Catalina i o tym, jak sobie radziła z trudnymi warunkami podczas pływania. A jej dyscyplina sportowa wymaga nie lada przygotowania i oswojenia się z niską temperaturą. Pod jej okiem można nauczyć się pływania długodystansowego w Zatoce Gdańskiej, bo organizuje przeprawy przez ten akwen dla mniej doświadczonych pływaków.

"Trzeba płynąć"

Wchodząc na kryty basen, zwykle mamy na sobie tylko strój do pływania. Tymczasem garderoba do zimowego pływania wygląda nieco inaczej. Staram się do ostatniej sekundy być w kurtce, ruszać się, rozgrzewać. I jak jest polecenie: "zdejmij ubranie, wejdź do wody", to po prostu szybciutko zdejmuje. Jak się wchodzi do tej wody, to nie ma odwrotu, trzeba płynąć

Liczby robią wrażenie

Ola ma na swoim koncie kilka sukcesów, o których powinno być głośno. Zaczęła pokonywać koronę oceanów. "To szalony pomysł. Przepłynęłam kanał Catalina, leżący pomiędzy Los Angeles a wyspą Catalina w Stanach Zjednoczonych, który jest jednym z siedmiu kanałów należących do tak zwanej korony oceanów" - mówi. To 34 kilometry. "W sumie 12 godzin i 7 minut. Myślałam z początku, że trochę szybciej mi zejdzie, ale się przeliczyłam. Jednak płynąc pod fale, no musiałam liczyć się z dłuższym czasem" - mówi w rozmowie z naszym reporterem. Jednak największy dystans to były 42 kilometry. Niewiele osób na świecie potrafi jednorazowo przepłynąć taki dystans.

Zresetować głowę

W audio reportażu posłuchacie też relacji innych osób, które pokochały zimowe pływanie. Jak mówią amatorzy, którym zimna woda nie jest straszna, satysfakcja po przepłynięciu się w niskiej temperaturze jest ogromna. Jak wejść do takiej wody? Jak długo da się wytrzymać? "Nie wolno myśleć, że jest zimno. Wchodzę, chcę sobie zresetować głowę, bardzo dobrze to działa właśnie na taki reset głowy. Pokonuję pewne swoje słabości. To jest fajne" – mówi jeden z miłośników zimowego pływania.

