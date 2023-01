Tadeusz Rydzyk o Benedykcie XVI: Był delikatny

W dniu pogrzebu Benedykta XVI Tadeusz Rydzyk zdradził, że kilka razy miał okazję rozmawiać z niemieckim papieżem. Zdaniem redemptorysty Ojciec Święty był "niezwykle delikatny". - Może nawet byśmy nie przypuszczali, że człowiek takiej miary (narodowości niemieckiej, gdzie jest - wydawałoby się - inna mentalność), będzie niezwykle wrażliwy, niezwykle delikatny, promieniujący dobrocią, czymś takim, co przyciągało, by jak najdłużej z nim być - to właśnie był Benedykt XVI - stwierdził dyrektor Radia Maryja. - Trzy razy mogłem zamienić słowo z Ojcem Świętym. Gdy mówiłem o Radiu Maryja, również o problemach, jakie są w Polsce oraz tych, które dotykają świata, że wypływa to wszystko z antykultury i wojny cywilizacyjnej, powiedziałem, co jest z Radiem, a On odpowiedział: Ja wiem - dodał Tadeusz Rydzyk.

Tadeusz Rydzyk: Benedykt XVI interesował się Radiem Maryja

Najsłynniejszy polski redemptorysta opowiedział też o spotkaniu z Benedyktem XVI, na którym towarzyszył mu kolega z zakonu - Zdzisław Klafka, który jest teraz rektorem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (tzw. szkoły Rydzyka). - Weszliśmy, Ojciec Święty Benedykt szedł do nas z innego pomieszczenia i miał szeroko rozłożone ręce w naszą stronę. Nie zapomnę, jak przywitał nas słowami: O, redemptoryści polscy, Dyrektor Radia Maryja z Polski! - wspominał Tadeusz Rydzyk. - Papież nas błogosławił i był bardzo życzliwy. Pytał o Radio Maryja w szczegółach, o Telewizję Trwam oraz o uczelnię (…). Pytał, czy ludzie słuchają tego Radia, czy modlą się dzięki niemu i czy to wszystko "nie idzie na lewo"? Mówił, by pilnować, żeby dzieła Radia Maryja "nie szły na lewo". Papież Benedykt XVI interesował się nawet pielgrzymką Radia Maryja, o której dowiedział się od ks. abp. Zygmunta Zimowskiego - dodał dyrektor Radia Maryja.

Nie przegap: Koszmar u Rydzyka! Trzecia śmierć w ciągu kilku dni. Nie żyje ojciec Kazimierz

W naszej galerii prezentujemy, jak wyglądał młody Tadeusz Rydzyk

Sonda Jak oceniasz działalność Tadeusza Rydzyka? Dobrze Źle Trudno powiedzieć