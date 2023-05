Nie żyje legenda, stał za sukcesami SLD. Słowa Millera na pogrzebie wyciskają łzy

Reżyser miał 65 lat

Pogrzeb Jacka Kęcika. Słowa Leszka Millera wyciskają łzy. Poruszające obrazki

Jacek Kęcik był bardzo ważną postacią w polskim świecie telewizji. Reżyserował i pisał scenariusze do wielu filmów i seriali produkowanych przez TVP. Mało kto wie, że Jacek Kęcik był także ważną postacią dla SLD. To on stał za sukcesami tej formacji. Na pogrzebie reżysera wspominał go m.in Leszek Miller. Były premier i wieloletni szef SLD pokazał też poruszające obrazki z pogrzebu Jacka Kęcika.