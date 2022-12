Polacy NIE WYBACZĄ Polakom przy WIGILIJNYM STOLE?! PiS traktuje nas jak PSY! Nie wybaczę TUSKOM!

i Autor: Super Express Polacy NIE WYBACZĄ Polakom przy WIGILIJNYM STOLE?!

Komentery Adama Federa

Święta Bożego Narodzenia to czas refleksji, życzliwości i przebaczania. Czy w tym magicznym czasie, który powinien być przepełniony ciepłem i miłością, możliwe jest zawieszenie sporów, a może nawet pojednanie Polaka z Polakiem przy wigilijnym stole? Czy wyborcy Tuska są gotowi wybaczyć Kaczyńskiemu, czy wyborcy Kaczyńskiego gotowi są wybaczyć Tuskowi? Adam Feder pytał o to Polaków na warszawskich bazarach. Od tego, co usłyszał, włosy na głowie mogą stanąć dęba!