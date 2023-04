Ale słodkie futrzaki!

Politycy to miłośnicy zwierząt. Najsłynniejsze są koty Kaczyńskiego [ZDJĘCIA]

Politycy niezależnie od barw politycznych uwielbiają zwierzęta. To jeden z tematów, który potrafi połączyć najbardziej zapiekłych politycznych wrogów. Choć nie zawsze. Jak pies z kotem – to powiedzenie idealnie pasuje do relacji Jarosława Kaczyńskiego (74 l.) i Donalda Tuska.