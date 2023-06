Polscy księża wyjeżdżają z kraju! Szybka akcja, mają tylko dwa dni. Episkopat wydał komunikat!

Co prawda często słyszymy narzekania na brak księży w Polsce, ale nasz episkopat nie zapomina o emigrantach. Na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski pojawił się specjalny komunikat. Polscy księża przechodzą dwudniowy kurs, a potem ruszają za granicę do: Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, a nawet USA! "We wtorek, 27 czerwca, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie rozpoczął się kurs przygotowawczy dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. W czasie dwudniowego spotkania księża zapoznają się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego oraz ogólnymi zasadami prawnymi i pastoralnymi obowiązującymi w tego rodzaju duszpasterstwie" - czytamy na stronie episkopatu. Spotkaniu dla wyjeżdżających z Polski księży przewodniczy delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, który na zakończenie pierwszego dnia kursu odprawił też mszę świętą.

Na zakończenie pierwszego dnia kursu przygotowawczego dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród Polonii, bp Piotr Turzyński, delegat #KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, przewodniczył Mszy św. w kaplicy Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. pic.twitter.com/GSReWnqm08— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) June 27, 2023