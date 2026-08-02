Porażająca historia ojca braci Kaczyńskich. To się wydarzyło w pierwszym dniu powstania

Kim był Rajmund Kaczyński?

Z danych zawartych na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego (w sekcji „Powstańcze biogramy”) wynika, że w działalności konspiracyjnej brał udział od 1941 roku. Służył jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. W 1943 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty, otrzymując stopień plutonowego podchorążego. W lipcu 1944 roku jego przydział obejmował: Komendę Główną Armii Krajowej – pułk „Baszta” – batalion „Karpaty” – kompanię K-1 – II pluton, gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny.

Poruszające wydarzenie z pierwszego dnia zrywu

Ojciec Jarosława i Lecha Kaczyńskich został ranny już pierwszego dnia powstania warszawskiego. Z tym zdarzeniem wiąże się wstrząsająca relacja związana z ciotką Bronisława Komorowskiego, nieżyjącą już Haliną Wołłowicz. Kobieta wspominała po latach moment opatrywania rannego „Irki” (taki pseudonim "Irka" nosił Rajmund Kaczyński):

- Kula trafiła w kciuk prawej ręki. Palec wisiał na kawałku skóry. Rajmund kazał mi go obciąć. Po nim nie było widać strachu - może rozemocjonowany wybuchem powstania nie uświadamiał sobie, co się stało. Ja byłam przerażona, był pierwszym rannym, którego opatrywałam - opowiadała kobieta o tamtej porażającej historii.

Wspomnienia koleżanki z powstania o relacjach Kaczyńskiego z synami

O Rajmundzie Kaczyńskim opowiadała również inna uczestniczka powstania, nieżyjąca już Hanna Stadnik. W rozmowie z stacją TVN24 kilka lat temu wspominała wspólne czasy służby oraz słowa, jakie padły z jego ust po latach, gdy Lech Kaczyński objął urząd prezydenta Warszawy: - Ojciec braci Kaczyńskich był moim kolegą z "Baszty". Jak Leszek został prezydentem Warszawy, myśmy mu gratulowaliśmy, a on, ojciec, nam powiedział: "Moim dzieciom nie wolno dać władzy. (...) Ojciec jeśli to mówi, to wie, co mówi”.

Rajmund Kaczyński, zmarł 17 kwietnia 2005 roku, został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Spoczywa w grobie rodzinnym wraz ze swoimi rodzicami: Aleksandrem, który był urzędnikiem kolejowym, i Franciszką z domu Świątkowską.

Na tym samym cmentarzu spoczywa jego żona, Jadwiga Kaczyński w grobie swoje rodziny Jasiewiczów. W tym grobie pochowana jest też ciotka braci Kaczyńskich, siostra ich matki: Irena, która była artystką plastyczką wraz z mężem Stanisławem, także artystą plastykiem, który był też powstańcem warszawskim. Na płycie jest też wpisane nazwisko 24-letniego Jana studenta Politechniki Warszawskiej, który zginął w łagrze sowieckim. Ma on więc grób symboliczny, tak jak była para prezydencka.

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