Porażające informacje o Kindze Dudzie i znanym aktorze! Mało kto wiedział

Kinga Duda zdecydowanie woli skupiać się na swojej karierze prawniczej i spędzać czas ze znajomymi niż brylować na salonach. Córka pary prezydenckiej nie chwali się swoim życiem w mediach społecznościowych. Teraz aktor znany z serialu „Rodzinka.pl” Maciej Musiał ujawnił, co łączyło go z pociechą Agaty i Andrzeja Dudów!

W 2016 roku w sieci pojawiły się wspólne zdjęcia Kingi Dudy i aktora, co z kolei spowodowało wiele domysłów na ich temat. Jak się okazuje, młoda blondynka zwróciła uwagę gwiazdy w czasie wieczoru wyborczego.

- Wszystko się zaczęło od tego, że w wieczór wyborczy, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory, zobaczyłem informację, że ma córkę w moim wieku. Stwierdziłem, że zaczepię ją na Facebooku. Ona mnie nie odczepiała, ale po jakimś czasie, ale po jakimś czasie chyba to zrobiła. Takie głupotki – opowiadał Maciej Musiał w rozmowie z Wersow, influencerką z YouTube’a.

To jednak nie koniec. Później spotkali się na imprezie u wspólnego znajomego i wybrali się do jednego z warszawskich barów. Nie obyło się bez nieprzyjemnej sytuacji.

- Okazało się, że mieliśmy wspólnego kolegę, który robił imprezę. Ona przyszła i tam się poznaliśmy. Trochę porozmawialiśmy i była później taka sytuacja, że poszliśmy nad Wisłę do baru i dwóch pijanych gości szło przed nami. Jeden drugiego popchnął i leciał na nią. Zasłoniłem ją, odbiłem tego gościa i powiedziałem jej: "właśnie uratowałem ci życie". Podziękowała – zdradził aktor.

Niedługo potem Kinga Duda, tak jak obiecała, zaprosiła Macieja Musiała na zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego. Wtedy też zrobiono im zdjęcia, które miały zaważyć na dalszym rozwoju ich znajomości.

- Tamtego wieczoru obiecała, że mnie oprowadzi po Pałacu Prezydenckim. Spotkaliśmy się, pokazała mi pałac i zrobili nam zdjęcia. To one później sprawiły, że została do tego dopisana cała historia. Zdarzało nam się wymieniać SMS-y, ale jak poznajesz kogoś i zaczynają ci robić zdjęcia, to wybija cię to ze strefy komfortu – stwierdził artysta.

Wygląda na to, że rozkwitająca znajomość zakończyła się ostatecznie na wymianie kilku wiadomości. Plotki i nagłe zainteresowanie życiem Kingi Dudy skutecznie zniechęciło ją do kontynuowania kontaktu ze znanym aktorem.

