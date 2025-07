Poruszające słowa Moniki Olejnik. "Brakuje Ciebie"

Olga "Kora" Jackowska (ur. 8 czerwca 1951 w Krakowie, zm. 28 lipca 2018 w Bąkowie) była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Jej charakterystyczny głos, poetyckie teksty i sceniczna charyzma uczyniły ją ikoną. Kora była współzałożycielką zespołu Maanam, który w latach 80. i 90. odnosił ogromne sukcesy. W późniejszych latach kontynuowała karierę solową. W 2013 roku zdiagnozowano u niej raka jajnika. Artystka zmarła w wieku 67 lat.

Wspomnienia Moniki Olejnik

Wśród osób publicznych, które publicznie upamiętniły Korę, znalazła się dziennikarka Monika Olejnik. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia z artystką, dodając wzruszający wpis. Olejnik wspomniała również Marka Jackowskiego, gitarzystę Maanamu i byłego męża Kory, który zmarł w 2013 roku.

- Kora, tęsknię. Brakuje ciebie i Marka bardzo. Wasza muzyka, odwaga i teksty są w naszych sercach i będą na zawsze! "A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się" - razem z wami. Wasza siła dawała nam poczucie wolności! – napisała Monika Olejnik. W poście pojawił się również fragment utworu "Kocham cię, kochanie moje" oraz archiwalne fotografie.

Walka Kory z chorobą

Kora otwarcie mówiła o swojej walce z rakiem jajnika. W wywiadzie dla magazynu "Viva!" podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat diagnozy i jej wpływu na życie.

- To jest punkt zero, który zmienia diametralnie perspektywę. Jest jak cięcie brzytwą. Dopóki nie masz tego werdyktu, planujesz. Myślisz sobie: mam czas, zdążę jeszcze zrobić to i tamto. W momencie, kiedy słyszysz: 'rak', jest inaczej. Tak jak było u mnie – mówiła Kora.

Pamięć o Korze Jackowskiej pozostaje żywa wśród fanów i osób związanych z polską kulturą. Jej muzyka i twórczość inspirują kolejne pokolenia artystów.

