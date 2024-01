Poseł KO przerażony tym, co się działo w Sejmie! "To było dla mnie porażające"

Apoloniusz Tajner to słynny trener skoczków narciarskich i były Prezes Polskiego Związku Narciarskiego. W zeszłym roku postanowił spróbować swoich sił w polityce i wystartował do Sejmu. Zdobył mandat z listy Koalicji Obywatelskiej z wynikiem prawie 21 tysięcy głosów. Goszcząc w radiu RMF Fm Tajner opowiedział o pierwszych wrażeniach z Sejmu. Przyznał, że nie czuje się tam komfortowo: - To, co widzę, nie powoduje u mnie myśli, że chciałem tu być, że to jest miejsce dla mnie. Na pewno czuję się nieswojo, bo całe życie spędziłem w sporcie. (...) Tu spotykam się natomiast z sytuacją wręcz na pograniczu nienawiści - ocenił wprost. Tajner przyznał, że szczególnie tuż po dostaniu się do Sejmu przeżył ogromne zaskoczenie i poczuł się przerażony! - Na początku, podczas tych pierwszych posiedzeń, zaskoczył mnie gniew tych ludzi z różnych stron, wyrażany na mównicy sejmowej. To było dla mnie porażające. W pewnych momentach miałem nawet takie wrażenie, że jakby były pasy bezpieczeństwa, to bym się nimi zapiął, żeby nie wypaść - powiedział poseł KO.

Polityk dodał, że jednak jeśli chodzi o to, co dzieje się na komisji, w której pracuje, czyli Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki: - Atmosfera w komisji sportu jest normalna (...). Ja mam status bezpartyjnego i ten status zachowuję, rozmawiam ze wszystkimi - przyznał. Dodajmy, że Tajner jest jeszcze w składzie Komisja Gospodarki i Rozwoju.

