Poseł PiS w zakonie! Łukasz Mejza wstąpił w szeregi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Wielkiego

Łukasz Mejza postanowił zrobić coś niezwykłego. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wstąpił do zakonu. Poseł ogłosił przystąpienie do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Wielkiego. Nie obyło się bez specjalnej uroczystości, która odbyła się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, bardzo ważnym dla katolików miejscu. Mejza swoim dołączeniem do grupy pochwalił się w mediach społecznościowych.

Szczęść Boże, Polsko! Dziś dla mnie bardzo ważny dzień! W Sanktuarium Św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie dostąpiłem zaszczytu przyjęcia (inwestytury) w szeregi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Wielkiego. Ojcze Święty, miej naszą Polskę w swojej opiece! Szczególnie teraz! „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!” - napisał.

Decyzja posła może dziwić wiele osób, bo wiadomo, że polityk ma rodzinę. Ale tu warto wyjaśnić, czym jest wspomniany zakon i kto może do niego należeć.

Czym jest Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Wielkiego i kto może do niego należeć?

Jak dowiadujemy się ze strony Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Wielkiego celem zgromadzenia jest: - (...) formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym.

Ci, którzy chcą wstąpić w szeregi zakonu wyrażają chęć zaangażowania w wiele aktywności. Jakich? Punków do wypełnienia jest kilka:

dążenie do świętości swoich członków

obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,

życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)

dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

promocja nauczania Jana Pawła II

promowanie katolickiej duchowości świeckich

wzajemna pomoc bratnia

wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)

promocja duchowości mężczyzny

wspieranie chrześcijan

Kto może zostać członkiem zakonu? Bratem Rycerzem Zakonu Świętego Jana Pawła II Wielkiego może zostać każdy mężczyzna, który jest katolikiem i żyje w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską. Musi być zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

To, co zawraca szczególną uwagę to stroje mężczyzn, którzy należą do zakonu. Mają oni długie czarne płaszcze z żółtymi elementami i herbem zakonnym, wzorowanym na herbie papieża Jana Pawła II. Właśnie w takim stroju zapozował do zdjęcie poseł Mejza:

Ceremonialnym strojem Zakonu jest płaszcz rycerski (mantulla) z herbem Zakonu oraz odpowiednie insygnia. Każdy z Braci powinien z dumą nosić swój rycerski strój podczas liturgii, pamiętając jednocześnie, że reprezentuje innych Braci - Rycerzy zgromadzonych pod zaszczytnym znakiem Świętego Jana Pawła II - czytamy na stronie zakonu.

To z pewnością ważne wydarzenie w życiu Mejzy nieco osłodziło mu ostatni czas. Ponieważ niedawno sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych opowiedziała się za uchyleniem immunitetu Łukaszowi Mejzie, o co wnioskował prokurator okręgowy w Zielonej Górze. Chodzi o nieprawidłowe wypełnianie oświadczeń majątkowych przez Łukasza Mejzę.

